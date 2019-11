Verschoor wint Macau Grand Prix op fabelachtige wijze

Verschoor maakte in de twee dagen voorafgaand aan het echte werk al een ijzersterke indruk in Macau. Zo kwalificeerde hij zich verrassend als vijfde en wist hij zich tijdens de zaterdagse kwalificatierace nog iets verder op te werken naar P4. Dit bepaalde vanzelfsprekend ook meteen zijn startplek voor zondag, voor de allesbeslissende race dus. Verschoor kwam daarin goed van zijn plek en sloeg zijn grootste slag al in de eerste ronde. Vooral door op weg naar Lisboa de slipstream te pakken en uiterst slim de goede kant te kiezen om zijn auto vervolgens met lef te laten staan.

Het leverde hem twee vliegen in één klap op. De Nederlander verschalkte in één actie namelijk zowel Christian Lundgaard als ook Robert Shwartzman, een prestatie van formaat. Voor die laatstgenoemde zou het nog vele malen erger worden. Nog in de eerste ronde moest de kersverse FIA F3-kampioen forfait geven, na licht contact met ART-coureur Lundgaard. Het beschadigde zijn voorvleugel en die schade levende de Rus ook nog eens een lekke band op. Het gebeurde allemaal al ver achter de rug van polesitter Vips, die een briljante openingsronde kende en daarmee twee seconden aan voorsprong op naaste belager Verschoor opbouwde.

De Red Bull-junior uit Estland moest dit huzarenstukje echter nogmaals herhalen. Waar men de gecrashte auto van Leonardo Pulcini eerder nog zonder safety car kon opruimen, was er na een behoorlijke klap van DTM-coureur Ferdinand Habsburg geen ontkomen meer aan. De Oostenrijker nam iets te veel van de kerb mee aan de binnenkant en maakte vervolgens kennis met de onverbiddelijke vangrails van Macau. Een kortstondige vlammenzee, een autowrak en uiteindelijk een safety car waren de gevolgen van zijn schoonheidsfoutje.

Verschoor pakt leiding en houdt grandioos stand

Maar bij de herstart was het niet aan Vips, maar juist aan Verschoor om iedereen te imponeren. De jonge Nederlander was extreem alert en kroop al meteen in de versnellingsbak van Vips. De voormalig Red Bull-junior van MP Motorsport deed vervolgens de autosportwereld versteld staan: hij koos slim de buitenkant en verschalkte zo met veel bravoure de huidige Red Bull-junior Vips. Het bracht Verschoor tegen alle verwachtingen in aan de leiding van de Macau Grand Prix, op zichzelf al een fenomenale prestatie.

Wat restte was een gevecht dat Helmut Marko met bijzonder veel interesse zal hebben aanschouwd: zijn voormalige pupil uit Nederland tegen zijn huidige poulain. Vips wilde namelijk van geen wijken weten en waarom zou hij ook? De Est deed qua racepace namelijk niet onder voor Verschoor en keek al enkele malen voorzichtig aan de buitenkant. Na een kortstondige onderbreking, om de stilgevallen auto van Sophia Flörsch op te ruimen, mochten de kemphanen zich opmaken voor een bloedstollende slotfase. Even leek Vips de actie van Verschoor te herhalen bij de herstart, maar die laatstgenoemde stond ook verdedigend zijn mannetje en behield de leiding.

Het beschikbaar stellen van DRS voerde de druk op Verschoor nog maar iets verder op in de slotronden, maar ook dat bleek niet genoeg om hem te breken. Weer gaf het talent uit Benschop geen krimp: hij maakte geen enkele fout en wist Vips zelfs met DRS van het lijf te houden. Het leidde tot een onwaarschijnlijk autosportsprookje: Richard Verschoor schreef als eerste Nederlander de Grand Prix van Macau op zijn naam. Vips moest genoegen nemen met een tweede stek, in de schaduw van de jubelende Nederlander. Logan Sargeant completeerde het prestigieuze podium, door af te rekenen met Lundgaard. Maar dit was allemaal slechts een voetnoot in het ware verhaal: Verschoor heeft als rookie gewonnen in Macau en staat daardoor in dezelfde erelijst als onder meer Ayrton Senna en Michael Schumacher.

Samenvatting van de zegetocht van Verschoor: