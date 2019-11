Ricciardo vindt pole-position van Red Bull in Brazilië ‘geweldig’

Voormalig teamgenoot Max Verstappen domineerde zaterdag de kwalificatie voor de voorlaatste race van het Formule 1-seizoen 2019 door in alle delen de snelste tijd te rijden. In de slotfase kwam de Limburger tot een 1.07.508, waar de coureurs van Ferrari en Mercedes geen antwoord op hadden.

“Ik ben onder de indruk”, zei Ricciardo tegenover onder andere Motorsport.com. “Ik heb net de ronde van Max teruggekeken en dat was absoluut een goede ronde. Ik heb ongeveer drie jaar naast hem gereden dus ik weet dat hij in staat is om een auto op pole te zetten, maar om hier zo snel te zijn is indrukwekkend, want je hebt op dit circuit naast downforce ook vermogen nodig. Dus petje af, en dat meen ik oprecht. Sommige mensen zullen denken dat ik verbitterd ben om het feit dat er een Red Bull op pole staat. Maar ik vind het geweldig. Ik wil graag dat meer teams ervoor kunnen vechten en de laatste races stond er steeds een Mercedes of Ferrari op pole, dus het is goed dat er nu een Red Bull staat. Aan ons nu natuurlijk de taak om ook in die positie te komen, maar ik ben blij dat er nu een driestrijd is.”

Ricciardo denkt dat de hoogte waarop de baan van Interlagos zich bevindt ook in het voordeel van Red Bull werkt. “Je ziet wel duidelijk een trend bij Red Bull, ze doen het beter op de hoger gelegen circuits. Kijk naar Mexico, hier zijn ze de laatste jaren ook altijd sterk, en Oostenrijk”, stelt de coureur uit Perth. “Honda heeft absoluut progressie geboekt, maar de auto lijkt ook zeker beter te zijn geworden. Zij lijken [op dit soort circuits] meer downforce te kunnen behouden, terwijl anderen misschien meer verliezen. Ik zal Adrian Newey eens bellen!”

Met medewerking van Jonathan Noble