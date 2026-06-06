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F1-update: Max Verstappen verrast met tweede startplek in Monaco, waarom viel Ferrari tegen?

De zaterdag in Monaco besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:

De Formule 1-kwalificatie in Monaco heeft vooraan de grid drie verrassingen opgeleverd: twee positieve en één negatieve. De positieve verrassingen waren Mercedes (in ieder geval na vrijdag) en de tweede startplek van Max Verstappen. Kimi Antonelli is met pole-position aan de haal gegaan, waarbij het team een zeer interessante theorie heeft gedeeld over het verschil met George Russell. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de vraag waardoor Red Bull toch een stuk competitiever in Monte Carlo is dan verwacht. Verder aandacht voor Ferrari, dat de torenhoge verwachtingen na vrijdag niet heeft kunnen waarmaken, en een kleine vooruitblik op de race van morgen.

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