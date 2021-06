Wachten op safety car na crash Verstappen baart F1-coureurs zorgen

Een klapband zorgde er vier ronden voor het einde van de GP van Azerbeidzjan voor dat Max Verstappen ridder te voet werd. De Red Bull Racing-coureur ging door die kapotte linker achterband vlak bij start-finish op het snelste punt van het Baku City Circuit de muur in. De bolide van Verstappen kwam hierdoor op de baan stil te staan, terwijl brokstukken verspreid over het asfalt lagen. Vrijwel meteen werd duidelijk dat de safety car nodig zou zijn om het rechte stuk weer op te ruimen. Toch duurde het even voordat die ook daadwerkelijk op pad werd gestuurd, waardoor de meeste rijders met alleen een gele vlag langs de plek van de crash reden.

Op andere delen van het Baku City Circuit werden gewoon nog duels uitgevochten, zo liet Charles Leclerc via de radio weten aan Ferrari. “Dit moet meteen een safety car zijn, waar wachten ze op?” vroeg de Monegask zich af. Uiteindelijk werd de race dus geneutraliseerd en met rode vlaggen helemaal stilgelegd, maar ook na afloop van de race zat Leclerc nog met zijn vraag over het aanvankelijk uitblijven van de safety car. “Ik was verrast dat er niet eerder een safety car was, daarom uitte ik mijn zorgen via de radio”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Voor mij was het duidelijk dat ik zou stoppen met pushen met een dergelijke crash. Het is midden op het rechte stuk, dus behoorlijk gevaarlijk. Het duurde gewoon langer dan ik verwachtte, meer niet. Maar ik denk dat alle coureurs daar verbaasd over waren.”

Op zoek naar antwoorden bij Masi

Leclerc gaf aan dat hij de kwestie gaat aankaarten tijdens de volgende rijdersbriefing met wedstrijdleider Michael Masi. Bovendien krijgt hij bijval van teamgenoot Carlos Sainz. Ook hij maakte zich enigszins zorgen dat het langer duurde dan gebruikelijk om de safety car naar buiten te sturen. “Als er zo’n groot incident is, dan is er normaal eerst een dubbele gele vlag en seconden daarna is er al een safety car”, verwijst hij naar de gebruikelijke gang van zaken. “Vandaag duurde het dertig seconden, een minuut voordat de safety car werd ingezet. Daardoor moesten we slechts onder gele vlaggen langs een heel stevig ongeluk rijden.”

Verwondering was er ook bij Sebastian Vettel. De GPDA-directeur zag ook dat het langer duurde dan gebruikelijk om de safety car de baan op te sturen. “Ik vroeg me enigszins af waarom het zo lang duurde voordat de safety car naar buiten kwam na het ongeluk van Max. Het was vrij duidelijk dat hij midden op de baan stond en het duurde vrij lang, maar we zullen zien. We zullen te weten komen waarom”, aldus Vettel.

Vermoedelijk gaat hij tijdens de volgende bijeenkomst met Masi antwoorden krijgen op zijn vragen. Over een kleine twee weken staat de volgende ontmoeting gepland op de vrijdagavond van de Franse Grand Prix op Paul Ricard.

Video: De crash van Verstappen komt natuurlijk voorbij in de F1-update