Waarom Mercedes geen protest heeft aangetekend tegen Red Bull

Na de GP van Spanje zijn de flexibele achtervleugels weer onderwerp van gesprek geworden in de Formule 1. Mercedes heeft het onderwerp zelf aangekaart bij de FIA en de internationale autosportfederatie spreekt in een technische richtlijn van 'excessief doorbuigen'. Dit helpt om de luchtweerstand op rechte stukken te verminderen, terwijl de gebruikers van zo'n vleugel geen concessies hoeven te doen in langzame bochten. Er wordt dus voordeel gehaald uit onderdelen die in de meest strikte zin 'immobiel' moeten zijn en dat is in strijd met artikel 3.8 van het technische reglement.

Mercedes wil Perez geen hak zetten

Vanaf de Franse GP komen er extra controles, maar Mercedes wilde in Azerbeidzjan al actie zien. Juist op het Baku City Circuit zouden Max Verstappen en Sergio Perez volgens Wolff 'vijf tot zes tienden per ronde' profiteren. De FIA heeft vervroegd markeerpunten op de achtervleugel verplicht gemaakt, maar ook dit ging Mercedes niet ver genoeg. Des te verrassender dat er na de race geen protest is gekomen. "Nee, deze hele saga is in de eerste plaats vervelend. We zullen nu niet gaan protesteren om Sergio Perez de zege af te pakken. We vertrouwen maar gewoon op de nieuwe tests", aldus Wolff tegenover de Duitstalige televisieploegen.

Mercedes wil Perez dus geen hak zetten door zijn eerste Red Bull-zege aan te vechten. Wolff laat daarmee in het midden wat Mercedes had gedaan bij een overwinning van Verstappen. In dat geval was het immers veel kostbaarder geweest voor Mercedes, in ieder geval als je naar de rijderstitel kijkt. De Nederlandse WK-leider heeft zich overigens geen moment druk gemaakt over een protest, zo liet hij na de spectaculaire race nogmaals aan Motorsport.com weten: "Nee, ik ben totaal niet bang. Ik weet namelijk dat andere teams onderdelen op de auto hebben, die veel flexibeler zijn. Alleen dat is op een ander gedeelte van de auto."

Slepende strijd hiermee afgewend?

Verstappen wijst daarmee subtiel naar de eveneens doorbuigende voorvleugel van Mercedes. Red Bull had al aangegeven te counteren bij een eventueel protest van Mercedes. Aangezien beide teams bereid waren om het spel hard te spelen en naar het International Court of Appeal te gaan, had dat een buitengewoon slepende kwestie kunnen worden. Dit is nu afgewend voor de Formule 1, althans voorlopig: het blijft de vraag of Mercedes in Paul Ricard tevreden blijkt met de herziene tests van de FIA en de aanpassingen die Red Bull daardoor moet doen.

Video: Flexi-wings in F1 en politieke strijd tussen Mercedes en Red Bull uitgelegd