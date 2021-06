Horner gevat: "Wolff is nooit bang om eigen team af te branden"

In Azerbeidzjan is Mercedes voor het eerst dit seizoen puntloos gebleven. Lewis Hamilton zorgde er eigenhandig voor dat hij voor het eerst sinds 54 races buiten de top-tien eindigde. Valtteri Bottas maakte het nog iets bonter door kleurloos in de achterhoede te rijden en na afloop aan te geven dat er iets 'structureel mis' is met zijn bolide. Voor dat laatste heeft Mercedes nog geen aanwijzing gevonden, al is de maat voor Wolff wel vol. De GP van Monaco verliep al niet naar wens en in Baku bleek de gifbeker nog niet leeg. "Je kunt geen punten blijven verspelen zoals we in Monaco en Baku hebben gedaan. Dat is voor ons niet acceptabel."

Horner heeft de kritische opmerkingen van Wolff ook meegekregen en liet tijdens zijn mediasessie over Zoom weten dat hij het bij Red Bull Racing iets anders zou aanpakken. "Nou ja, er is al heel veel gezegd over de opmerkingen van Toto afgelopen weekend. Maar hij is nooit bang om zijn eigen team af te branden en doet dat ook publiekelijk. Daar ben ik geen voorstander van, maar het is natuurlijk zijn goed recht", laat Horner aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

'Deze titelstrijd blijft alle kanten op gaan'

Waar Wolff behoorlijk baalde van de zeperd in Baku, stond Horner de pers eveneens met een dubbel gevoel te woord. De eerste Red Bull-zege van Sergio Perez stemt tevreden, maar de Brit weet dat er op het Baku City Circuit meer in had gezeten. De eerste Red Bull één-twee sinds Maleisië 2016 leek in de maak. "Het leek er inderdaad op dat we nog meer schade zouden aanrichten bij Mercedes dan dat uiteindelijk is gebeurd. Als dergelijke kansen zich voordoen, dan moeten wij die met beide handen aangrijpen. Maar in dit geval was het echt een achtbaan van emoties. De uitvalbeurt van Max is enorm frustrerend, maar gelukkig heeft Lewis niet geprofiteerd."

Dat laatste past volgens Horner ook naadloos in de titelstrijd die we tot dusver krijgen voorgeschoteld in 2021. "Dit kampioenschap gaat alle kanten op. Max had het weekend af kunnen sluiten met tien of elf punten extra aan voorsprong. Als hij de snelste raceronde had behouden, dan was het gat nu vijftien punten geweest. Maar goed, op een gegeven moment leek het dan weer alsof we 21 punten achter zouden komen te staan, als Hamilton de overwinning wel had kunnen stelen. Doordat beide auto's zo dicht bij elkaar zitten, gaat het echt alle kanten op. Dat blijft in mijn optiek ook het hele jaar zo en is alleen maar mooi voor de sport. Het motiveert iedereen in het team ook enorm", sluit Horner af.

