Tsunoda en Stroll starten GP Mexico achteraan na motorwissel

De teams van Aston Martin en AlphaTauri hebben de bolides van Lance Stroll en Yuki Tsunoda dit weekend voorzien van een vierde interne verbrandingsmotor, turbo en MGU-H. Van al die componenten mogen coureurs tijdens een seizoen maar drie exemplaren gebruiken, waardoor Stroll en Tsunoda allebei forse gridstraffen aan hun broek krijgen voor de Grand Prix in Mexico-Stad dit weekend. Tsunoda wisselt bovendien ook naar zijn vierde MGU-K van het seizoen, terwijl de Aston Martin van Stroll wordt uitgerust met de derde control electronics van 2021. Ook daarmee overtreden beide coureurs het maximaal toegestane aantal componenten voor een seizoen.

De motorwissel van Stroll houdt in dat van alle coureurs die gebruikmaken van een Mercedes-krachtbron, alleen Lando Norris nog geen motorische gridstraf heeft ontvangen dit seizoen. Volgens Aston Martin CEO Otmar Szafnauer zat de motorwissel er al een tijdje aan te komen voor Stroll, nadat Mercedes eerder dit jaar wat problemen heeft ontdekt aan de krachtbron. Om diezelfde reden moest ook Aston Martin-coureur Sebastian Vettel twee weken geleden in Austin al van krachtbron wissel.

“De problemen zijn eerder dit jaar ontdekt”, sprak Szafnauer in gesprek met Sky F1. “Hopelijk is het nu opgelost, maar we hebben daardoor wel bij allebei de coureurs de motor moeten wisselen.”

Naast de nieuwe motorcomponenten voor Stroll en Tsunoda hebben beide coureurs net als thuisfavoriet Sergio Perez ook een nieuw uitlaatsysteem gekregen. Die ingreep blijft voor alle drie de coureurs verder zonder gevolgen.