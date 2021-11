Bottas opent Mexicaanse GP als snelste man, Verstappen derde

Na een jaar afwezigheid keert de Formule 1 in 2021 weer terug naar Mexico-Stad. Aan enthousiasme hebben de Mexicaanse fans absoluut niet ingeboet, maar het jaartje afwezigheid was wel duidelijk te merken aan de baanomstandigheden. Zo moest het Autodromo Hermanos Rodriguez in de openingsminuten letterlijk en figuurlijk worden afgestoft voor de eerste editie sinds 2019. Met name op het lange rechte stuk kregen de coureurs met bijzonder veel stof te maken, al bleken er onder de rijders voldoende vrijwilligers bereid om de baan schoon te vegen.

Verrassend is die animo in de openingsfase niet. Zo rijdt de Formule 1 voor het eerst in twee jaar tijd weer op hoogte en dwingen die unieke omstandigheden - zowel motorisch als ook qua afstelling - de teams om zoveel mogelijk data te verzamelen. Tijdens de inleidende beschietingen wist Valtteri Bottas en passant een eerste richttijd op de klokken te zetten met 1.20.459. De Fin werkte zijn eerste ronden net als teammaat Lewis Hamilton af op softs, terwijl Red Bull Racing voor een heel andere aanpak koos. De formatie van Christian Horner stuurde beide coureur namelijk op de hardste bandencompound die Pirelli dit weekend heeft meegenomen naar buiten.

Valse start voor Perez, ook vroege schuiver Leclerc

Op dat rubber verging het thuisrijder Sergio Perez niet bepaald naar wens. Zijn eerste meters als Red Bull-coureur op Mexicaanse bodem werden met luid gejuich begroet, maar de pret bleek van korte duur. Zo verloor Perez de controle over zijn RB16B bij het uitkomen van het stadiongedeelte en schoof hij achteruit de baanafzetting in bij bocht zestien. Opmerkelijk genoeg volgde hij daarmee het voorbeeld van Charles Leclerc, die even daarvoor exact hetzelfde overkwam in zijn Ferrari. De momenten luidden de eerste virtual safety car van de dag in, maar vervelender voor Perez was nog dat hij in de pitbox een half uur mocht toekijken hoe de monteurs zijn bolide oplapten.

Een valse start van zijn thuisrace dus, al waren Perez en Leclerc zeker niet de enige coureurs die worstelden met het lage gripniveau in Mexico-Stad. Zo probeerde het Mercedes-duo na de kortstondige virtual safety car meteen aan te zetten voor een snelle ronde, maar verremde zowel Lewis Hamilton als ook Valtteri Bottas zich in de eerste bocht. "Ik kan de auto simpelweg niet stoppen", liet eerstgenoemde via de boordradio weten. De wijze waarop Hamilton terugkwam op het circuit is na de sessie nog even onderzocht door de wedstrijdleiding, al volstond een reprimande voor zo'n minieme overtreding.

Los van dit kleinigheidje bleek het stuivertje wisselen tussen Hamilton en Verstappen in de eerste helft van de sessie. Doordat de WK-leider nog altijd op harde banden onderweg was en Hamilton op softs zeker niet voluit ging, bleek het wachten op de eerste representatieve runs op zacht rubber. Mercedes opende dat bal, maar zag Verstappen met een 1.18.464 meteen en ook met maar liefst drie tienden langszij komen. De Nederlander liet er niet voor het eerst dit jaar mee zien dat hij tijdens zijn eerste vliegende ronde meteen kan leveren. Het toont dat Red Bull de zaken best op orde heeft, al bleek Mercedes ook niet voor één gat te vangen. Zo gaf het team van Toto Wolff er nog een extra run aan om de gewenste pikorde te herstellen.

Bottas wist de koppositie daarin te heroveren en zag teammaat Hamilton aansluiten op slechts 0.076 van een seconde. De 1.18.341 van Bottas bleek voldoende om de eerste training als snelste man af te sluiten, ook al omdat Verstappen niet nogmaals een poging waagde op softs. De Nederlander sloot de training af met een run op de hardste band en nam derhalve genoegen met P3. Reden tot zorg is zeker niet bij Red Bull, het team werkte simpelweg een iets ander programma af. Namens het energiedrankenmerk keerde Perez in de tweede helft van de sessie ook nog terug op het door hem zo geliefde asfalt. Hij wist achter Verstappen een vierde tijd op de klokken te brengen, net voor de sterk openende Pierre Gasly. Achter de Fransman vervolmaakten Carlos Sainz, Fernando Alonso en Charles Leclerc de top-acht.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico begint later vanavond om 22.00 uur Nederlandse tijd. Alle baanactie is dan weer te volgen via het liveverslag op Motorsport.com Nederland.

Uitslag: Eerste vrije training Formule 1 Grand Prix van Mexico