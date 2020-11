Wolff: "Verstappen en Red Bull erg gemotiveerd voor seizoen 2021"

Mercedes schoot in 2020 dominant uit de startblokken en had lange tijd een ruime voorsprong op Red Bull-Honda, dat gedurende het seizoen de kloof steeds kleiner wist te maken. Ook voor het seizoen 2021 is de Duitse constructeur favoriet, want de technische reglementen blijven grotendeels gelijk, op enkele kleine aerodynamische wijzigingen na.

De steeds betere vorm van Red Bull zorgt er volgens teambaas Wolff voor dat Mercedes nu niet op haar lauweren mag rusten, zeker omdat Honda voor het laatste seizoen in de Formule 1 een gloednieuwe motor bouwt en ook het aerodynamische team rond Adrian Newey vooruitgang blijft boeken. Ondertussen blijft Max Verstappen in de Red Bull RB16 bijzonder sterk presteren.

"We zijn altijd bezorgd, want dit seizoen was waarschijnlijkste ons sterkste en niet eerder was het verschil zo groot, maar Max doet het fantastisch", zei Wolff afgelopen zondag in Imola tegen onder andere Motorsport.com. "Er waren zelden meer dan drie auto's aan de voorkant van het veld te vinden. Hij presteert waarschijnlijk beter dan waar de wagen eigenlijk toe in staat is. Het is elk weekend weer een déjà vu als je die drie amigos vooraan ziet rijden en Max aan de staart van de Mercedessen ziet hangen. Daarom gaat Honda er volgend seizoen vol voor in haar laatste seizoen en zal iedereen bij Red Bull tot op het bot gemotiveerd zijn, Max niet in het minst."

Honda kondigde eerder al aan dat zij na het seizoen 2021 uit de Formule 1 zal stappen. Red Bull is daarom op zoek naar een oplossing voor de motoren en hoopt dankzij een bevriezing van de motorontwikkeling de Honda-krachtbronnen in eigen beheer te kunnen runnen. Wolff liet eerder weten het voorstel van Red Bull om de ontwikkeling van de motor stil te leggen, wel te willen steunen, terwijl Ferrari en Renault dwars blijven liggen. Wie volgend jaar de teamgenoot van Verstappen is, is nog niet bekend. Zijn huidige ploegmaat Alexander Albon heeft het bijzonder lastig en staat onder grote druk. Voor 2021 lijken de ervaren Sergio Perez en Nico Hülkenberg in de running om het zitje van de Britse Thai over te nemen. AlphaTauri-man Pierre Gasly blijft ook volgend jaar bij het Italiaanse zusterteam van Red Bull rijden, ondanks een erg sterke campagne in het seizoen 2020 met onder andere een overwinning op Monza.

Video: Zo bereiden de teams zich voor op het F1-seizoen 2021