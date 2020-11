Seidl looft Mercedes om visie: “Er was geen garantie op succes”

“Op de eerste plaats wil ik Mercedes enorm feliciteren met wat zij onder leiding van Toto Wolff in de afgelopen zeven jaar heeft bereikt”, laat Seidl weten op de vraag van Motorsport.com hoe hij naar de zeven wereldtitels van Mercedes kijkt. “Dit is een ongelofelijke prestatie. Hier kunnen we simpelweg alleen maar respect voor hebben en het zal aan ons zijn om hard te blijven werken om op een zeker moment in de toekomst deze jongens uit te kunnen dagen.”

Volgens Seidl, wiens team volgend jaar met Mercedes-motoren aan de start komt, was het bepaald niet vanzelfsprekend dat Mercedes zo succesvol zou worden toen het eind 2009 Brawn GP overnam. “Waar ik veel bewondering voor heb is de visie die Mercedes in 2010 had voor wat zij wilden bereiken in de Formule 1. Ze namen ook een financieel risico door flink te investeren, terwijl ze wisten dat er geen garantie was dat het succes zou opleveren. En als je kijkt naar wat ze voor elkaar hebben gekregen en ook naar wat het voor het merk heeft gedaan, dan is dat vrij opmerkelijk. Petje af voor wat deze gasten weekend na weekend neerzetten.”

Seidl prijst Mercedes ook voor het feit dat het team ook nog goed weet te scoren als het een weekend niet op rolletjes loopt bij de fabrieksformatie. “Wat ik ook bewonder is hoe deze jongens soms flink scoren in weekenden waarin niet alles helemaal volgens plan verloopt, en hoe ze terug weten te komen na een weekend dat niet helemaal volgens plan verliep.”

Met medewerking van Adam Cooper

GPUpdate Podcast: Constante honger maakt Mercedes tot beste F1-team ooit