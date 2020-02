Williams haalt engineers van Renault en Red Bull Racing

David Worner is op dit moment verantwoordelijk voor het Red Bull Racing/Scuderia Toro Rosso Synergies-initiatief, dat de nauwe samenwerking tussen beide F1-teams mogelijk maakt. Hij werkt sinds 1997 in de Formule 1, waar hij begon als Design Engineer bij Arrows. In 2003 stapte hij over naar Jaguar Racing, waar hij in de rol van Senior Suspensio Designer de transitie naar Red Bull Racing meemaakte. Hij klom bij dat team vervolgens verder op de ladder, werd in 2007 hoofd van de 'Suspension and Driver Controls' en zeven jaar later Deputy Chief Designer.

Carter begon al in 1979 in de racerij met Reynard Racing Cars, waarna ook hij aan de slag ging bij Arrows, als Design Engineer. In 2002 vertrok hij naar McLaren en stuurde het team aan dat verantwoordelijk was voor de monocoque. Hij kreeg de rol van Principal Engineer Car Integration en werd in 2012 adjunct-hoofd van 'Vehicle Design'. Sinds 2015 werkt hij voor Renault als Head of Composite Design.

Adam Carter krijgt bij Williams de rol van hoofdengineer en zal 'de integratie en coördinatie van activiteiten rondom de hoofdfuncties van het engineersteam' aansturen evenals 'het leveren van voertuigprogramma's'.

Adjunct-teambaas Claire Williams reageerde: "Dave en Jonathan hebben enorm veel ervaring, kennis en vaardigheden die ze kunnen inzetten voor het Williams F1-team. We zijn erg blij met hun komst. Ze zullen onze ontwerpcapaciteiten versterken en nauw samenwerken met de andere seniorleden van het engineersteam, aan het ontwerp en de ontwikkeling van de volgende generatie Williams F1-wagens."