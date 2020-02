Hockenheimring verlegt focus deels van F1 naar private sector

Volgens de fans was de Duitse Grand Prix het beste wat het Formule 1-seizoen van 2019 te bieden had, zelfs het beste van het afgelopen decennium. Toch staat de race niet meer op de kalender, maar de organisatoren blijven optimistisch over een terugkeer in de toekomst. "De deur is niet volledig gesloten", aldus algemeen directeur Jorn Teske tegenover Rhein-Neckar-Zeitung. "We werden afgelopen zomer tot de beste race van de afgelopen tien jaar uitgeroepen", weet ook hij. Het had weinig gescheeld of het spektakel had nooit plaatsgevonden, want daarvoor was steun van Mercedes nodig. De renstal gaf al snel aan dat het om een eenmalige deal ging.

Voor F1-eigenaar Liberty Media is Duitsland erg belangrijk. Zo wees CEO Chase Carey op het succes van Mercedes als Duits F1-team, Sebastian Vettels wereldtitels en de Duitse racefanaten in het algemeen. Hockenheim hoopt dat die interesse vanuit de F1 blijft, maar bereidt zich ook voor op een ander zakelijk model. "Voor de toekomst moet de Hockenheimring uitgebreid worden naar een moderne bedrijfslocatie. Hier kunnen we bewijzen dat visies en innovaties bij elkaar passen als we allemaal goed samenwerken." Het doel is om de private sector naar het circuit toe te trekken. Met Emodrom GmbH en het Porsche Experience Center is dat al gedeeltelijk gelukt.

Nicole Hoffmeister-Kraut, de Duitse minister van Economische Zaken, bracht begin januari een bezoek aan de Hockenheimring. Ze juichte het voornemen toe om de ring te vernieuwen en een 'technologisch mobiliteitscentrum van de toekomst' te bouwen. De Hockenheimring zou zich ook kunnen vestigen als beurslocatie en organisator van grote evenementen, zoals concerten. De Hockenheimring zal zich dan openstellen voor publieke evenementen waar meer dan honderdduizend mensen tegelijk terecht kunnen, zo lieten woordvoerders weten.

Mick Schumacher als nieuwe drijvende kracht?

Een terugkeer van de Formule 1 naar het iconische circuit is niet geheel uitgesloten. Met de uitbreiding van de kalender naar 25 races is er in principe ruimte voor Duitsland om te onderhandelen. Het is alleen de vraag of de organisatoren het eens zullen worden met Liberty Media wat betreft het inschrijvingsgeld. Deze fees zijn doorgaans erg hoog en een struikelblok voor menig circuit dat financieel krap zit.

Een andere factor die van belang zou kunnen zijn voor een terugkeer is de naam Mick Schumacher. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher rijdt momenteel in de Formule 2 en hoopt binnen enkele jaren naar de hoofdklasse te promoveren. Slaagt hij daarin, dan kan hij tot een nieuwe drijvende kracht uitgroeien voor de GP van Duitsland. Volgens Carey zal het echter niet alleen van hem afhangen. "Mick heeft een speciale plek in ons hart als zoon van Michael Schumacher, maar hij moet de kans krijgen om zichzelf te zijn en zijn eigen doelen te bereiken. We willen hem een kans geven om zijn dromen na te streven, maar een markt is nooit afhankelijk van slechts één coureur. Er spelen altijd meer factoren mee."

Met medewerking van Maria Reyer