Verstappen en Albon in actie op Circuit Zandvoort

Bij de recente, eerdere opnamen in Nederland stonden ook twee Red Bulls centraal, maar Max Verstappen en Alexander Albon zaten niet zelf achter het stuur. Het team wilde dat wel doen geloven door de helmen van het tweetal te gebruiken, maar het bleef de vraag wie er achter die helmen verscholen gingen. De F1-coureurs bezochten zelf immers de Hahnenkamm Rennen in Kitzbühel, maar zijn goed overgekomen naar Nederland en inmiddels gearriveerd op Circuit Zandvoort. Vandaag staat een uitgebreid opnameprogramma gepland, met onder meer actiebeelden in ouderejaars Toro Rosso's in de kleuren van Red Bull Racing.

In Zandvoort stonden de fans al klaar in de kou om de opnamen van dichtbij mee te maken. Hieronder beelden van de aankomst van het Red Bull-duo. De identiteit van de eerdere coureurs, die onder andere in Maasland en bij Paleis Noordeinde rondreden, is inmiddels ook bekend. Het gaat om Patrick Friesacher, een oud-F1-coureur die tegenwoordig nog demo's van Red Bull verzorgt, en Red Bull-junior Juri Vips.