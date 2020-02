Haas presenteert nieuwe F1-auto op eerste testdag in Barcelona

Haas is daarmee het achtste team dat haar 'launch date' wereldkundig maakt en tweede team dat de nieuwe auto pas op de eerste Formule 1-testdag in Barcelona presenteert. Eerder maakte Alfa Romeo al bekend het nieuwste strijdwapen van Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi pas op 19 februari te presenteren. Haas kiest dus voor een vergelijkbare aanpak: om 8.00 uur krijgen Formule 1-fans de nieuwe Haas voor het eerst te zien.

Deze nieuwe auto van Haas, die weinig verrassend de naam VF20 zal meekrijgen, moet het team weer op het juiste spoor zetten. In 2019 zette de equipe van Guenther Steiner voor het eerst sinds de oprichting een flinke stap achteruit in plaats van voorwaarts. Na een seizoen vol tegenslagen eindigde Haas als voorlaatste in het constructeurskampioenschap. Grosjean en Magnussen hadden vooral immense problemen om de Pirelli-banden in het juiste 'window' te krijgen, met allerlei experimenten tot gevolg. Zo greep men aan het eind van 2019 zelfs terug op het chassis van de eerste wintertest, een unicum in de normaal zo geavanceerde Formule 1.

Met de 2020-auto moeten dergelijke ongemakken voorgoed verleden tijd zijn en hoopt Haas de stijgende lijn van voorheen weer op te pakken. Qua kleurstelling is het waarschijnlijk dat de 2020-auto eveneens een soort 'back to the future' wordt. Het ligt namelijk in de lijn der verwachting dat Haas teruggrijpt op de kleurencombinatie van vóór het seizoen 2019. In dat laatstgenoemde jaar kwam men met een zwart-gouden livery op de proppen, vooral vanwege een sponsordeal met Rich Energy. Maar na een breuk met dat veelbesproken bedrijf wijzen alle voortekenen weer op een rentree van de 'vertrouwde' Haas-kleuren in 2020. Zo heeft men de social media-accounts en vrachtwagens alvast aangepast en van de oude kleurstelling voorzien.