"Ik ontmoette Max en zijn vader voor het eerst op de Nürburgring. In die periode reed hij nog in de karts". trapt Franz Tost af bij F1-insider. "De keer daarna was tijdens een Formule 3-race op de Norisring. In de regen reed hij in zijn eigen klasse. Het was alsof hij de enige was die een droge lijn had ontdekt. Het deed me onmiddellijk denken aan Michael Schumacher. Je kon meteen zien wat voor megatalent Max was."

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was aanwezig op de Norisring. Naar aanleiding van de races in dat weekend, probeerde de Oostenrijkse formatie Verstappen binnen te halen. Dat lukte en de Nederlander genoot de rest van het jaar van Red Bull-ondersteuning. Hoewel de meeste coureurs daarna naar de Formule 2 gaan, besloot Marko in het diepe te springen. Op 18 augustus 2014 werd bekend dat Verstappen in 2015 zijn Formule 1-debuut zou maken bij Scuderia Toro Rosso. Daar kreeg Red Bull kritiek op, want een 17-jarig ventje zonder rijbewijs kon niet klaar zijn voor koningsklasse. "Hij reed vervolgens de eerste training op Suzuka, één van de moeilijkste circuits", gaat de AlphaTauri-teambaas verder. Max deed het met veel zelfvertrouwen. Hij had geen problemen met de snelheid van een Formule 1-auto. Hij had vanaf het begin alles onder controle."

De Nederlander kreeg flink wat kritiek tijdens zijn eerste seizoen. Zo reed de regerend wereldkampioen volgens diverse andere F1-coureurs te agressief. In Monte-Carlo dat jaar belandde hij snoeihard in de bandenstapels na een crash met Lotus-coureur Romain Grosjean. Tost vindt dat Verstappen zich goed heeft ontwikkeld en vandaag de dag op een extreem hoog niveau presteert. "In de eerste races was hij te agressief. Toch hebben we nog niet het maximale gezien. Alleen Charles Leclerc kan in de buurt komen. Bij Lewis Hamilton begint de leeftijd nu een rol te spelen."