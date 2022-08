Ralf Schumacher: "Diverse coureurs azen op stoeltje van Mick"

Mick Schumacher kwam in 2021 bij Haas terecht en kreeg Nikita Mazepin als teamgenoot. De Rus werd met ruime cijfers verslagen in een auto die niet werd doorontwikkeld, maar hierbij liepen de gemoederen soms hoog op zoals te zien is in de Netflix-serie Drive to Survive. Begin dit jaar werd Mazepin door de renstal aan de kant gezet vanwege de Russische inval in Oekraïne. Hierdoor keerde een oude bekende van Haas terug bij de renstal: Kevin Magnussen. Vanaf de eerste Grand Prix had Schumacher het moeilijk ten opzichte van de Deen. Terwijl Magnussen sterk kwalificeerde en punten binnenhaalde, bleef de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher achter. Oom Ralf Schumacher ziet nu dat zijn neefje een stijgende lijn te pakken heeft. "Mick begon zwak aan het F1-seizoen én ten opzichte van Magnussen. Uiteindelijk lukte het hem om beter te worden. Dat gebeurde op het juiste moment", aldus de voormalig Formule 1-coureur van Jordan, Williams en Toyota.

Met dat juiste moment doelt Schumacher op de kritiek die de Haas-coureur ontving na een aantal fouten, waaronder de flinke crash in Monaco. In Canada reed Schumacher een bijzonder sterke race, alvorens hij met technische problemen uitviel. De echte ommekeer kwam op Silverstone. Na een zinderend gevecht met Max Verstappen in de slotfase van de Britse Grand Prix, kwam de coureur uit het Zwitserse Genolier als achtste over de finish. Zijn eerste punten waren een feit. In Oostenrijk deed hij hier een schepje bovenop met de zesde plek. In Frankrijk finishte hij op respectievelijk P15 en P14.

Op de Hungaroring ontving Magnussen als eerste het nieuwe pakket op de VF-22, Schumacher deed het daar nog met de eerste specificatie. "In Hongarije heeft hij het ondanks het oude pakket goed gedaan", gaat Ralf verder. "Daar kon je ook niet veel meer van verwachten. Alles ligt wat dat betreft op schema. Ik bedoel: het is de eerste keer voor hem dat hij zich bij Haas écht kan laten zien. Dat heeft hij inmiddels al een paar keer gedaan en hopelijk zet hij dat met de update door."

Toch is het nog niet helemaal zeker of Haas Schumacher wel wil behouden. Zijn contract loopt aan het einde van dit F1-seizoen af. Oom Ralf weet dat er meer kapers op de kust zijn, maar vindt het vooral belangrijk dat zijn neefje een competitief zitje heeft. Schumacher was wel in beeld bij Aston Martin, maar dat team vond in Fernando Alonso de ideale vervanger voor Sebastian Vettel. "Als hij ergens anders nog een kans krijgt om zich te laten zien, dan is dat ook prima. Het belangrijkste is dat hij een goed stoeltje heeft. In de maanden augustus en september wordt er vaak naar andere rijders gekeken. Er zijn nu rijders in de Formule 2 die komen aandringen en daarbij ook geld hebben. Felipe Drugovich zit in de mix. Die wil na drie of vier jaar in de Formule 2 wel weer een stap maken."

Video: Schumacher crasht hard tijdens de Grand Prix van Monaco