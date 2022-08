VIDEO: Circuit Zandvoort druk met opbouwen voor Dutch Grand Prix

De Formule 1 reist begin september opnieuw naar Nederland af voor de 2022-editie van de Grand Prix van Nederland. Na heel wat jaren van droogte kende Zandvoort vorig jaar een succesvol weekend. Tribunes zaten ondanks de pandemie afgeladen vol en uiteraard was de overwinning van Red Bull-coureur Max Verstappen de kers op de taart. Al maanden zit de organisatie van de Grand Prix in de voorbereidingen voor de komende race. De laatste hand wordt nu gelegd. In onderstaande video is te zien hoe diverse tribunes al staan en dat vrachtwagens in de paddock al druk bezig zijn met de inrichting daarvan.

Tickets gedeeld