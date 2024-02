Het effect van een aardbeving

Roberto Chinchero, F1-verslaggever Motorsport.com Italië

Het nieuws van de overstap van Lewis naar Ferrari had in Italië het effect van een aardbeving. Ik kan me niet herinneren wanneer de laatste keer was dat het hele land maar over een ding kon praten. Ten eerste, omdat het Lewis is. Ten tweede, omdat het Ferrari is. En ook omdat het totaal onverwachts was. Dus het was enorm. Voorpagina’s in de kranten, en niet alleen de sportkranten. Alle media doken er bovenop. Dat bewijst hoe groot dit verhaal is voor Italië. En voor de Formule 1 is het zeker de transfer van het decennium, of zelfs nog wel langer.

Het is win-win voor iedereen. Voor Ferrari is het geweldig nieuws vanuit marketingoogpunt, maar dat niet alleen. Dit is de sterkste actie tot nu toe van John Elkann. Dit is de beste bevestiging die je aan de buitenwacht kunt laten zien, namelijk dat er geïnvesteerd wordt en dat men gelooft in het project. Ik verwacht geen problemen tussen Charles en Lewis. In elk geval niet in het begin. Problemen ontstaan pas zodra de rijders een auto hebben waarmee ze races kunnen winnen en strijden om het kampioenschap. En ik denk niet dat Ferrari in een dergelijke positie verkeert, in elk geval nu nog niet. Die rijders maken zich niet druk om een derde plaats. In de toekomst zou Ferrari dolgraag willen dat het moet omgaan met problemen tussen de rijders - dat houdt waarschijnlijk in dat men weer meedoet om de titels.

Dit vereist stalen ballen

Christian Nimmervoll, F1-journalist Motorsport-Total.com

Ik denk echt dat de reden dat hij bij Mercedes vertrekt, vergelijkbaar is met waarom Fernando Alonso vertrok bij Alpine in de zomer van 2022. Toen Toto Wolff en Lewis Hamilton begin 2023 onderhandelden over de contractverlenging (wat in augustus werd afgerond), wilde Lewis een driejarig contract en Mercedes maar een eenjarige deal. Het compromis werd twee jaar met een ontsnappingsclausule.

Mercedes verwachtte dat Lewis zijn opties zou gaan afwegen als de auto voor 2024 hem niet de kans zou geven om de titel te winnen. Dat dat al in januari gebeurt en niet pas in de zomer, was inderdaad een enorme klap voor Toto Wolff. Hij kreeg pas op woensdagochtend tijdens een gebruikelijke meeting met Lewis te horen dat het geen normaal seizoen zou worden.

Ik weet zeker dat Lewis door Ferrari-voorzitter John Elkann gelokt is door enorme hoeveelheden geld. Elkann jaagt al op hem sinds hun eerste persoonlijke gesprekken in 2019. Deze deal heropent de strijd wie de bestbetaalde coureur in de Formule 1 is. Dat is momenteel Max Verstappen met een Red Bull-deal die naar verluidt zo’n 80 miljoen dollar waard is met alle bonussen in een succesvol seizoen. Maar ik denk niet dat Lewis vertrekt vanwege het geld. Hij weet waarschijnlijk meer dan wij over de ontwikkelingen van de betrokken teams. De windtunnelsimulaties van Mercedes zijn vermoedelijk niet al te veelbelovend. Misschien heeft Ferrari al in het geheim een Adrian Newey-achtige tech-expert aangetrokken die over een of twee jaar komt? En laten we niet vergeten dat Ayrton Senna, de grote idool van Lewis, altijd al naar Ferrari over wilde stappen. Imola 1994 voorkwam dat.

Tot slot heb ik veel respect voor de beslissing van Lewis. Dit hadden weinigen nog verwacht nadat hij zijn handtekening zette onder het laatste Mercedes-contract. De strijd aangaan met Charles Leclerc, waarschijnlijk de snelste rijder van het veld in de kwalificatie, in een team dat om Leclerc heen gebouwd is, vereist stalen ballen. En, vanuit Duits perspectief, zou het de ultieme prestatie zijn als hij het record van Michael Schumacher kan verbreken door de achtste titel met het voormalige team van Schumacher te behalen.

Al denk ik niet dat dat gaat gebeuren.

Lewis wordt gedreven door emotie

Oleg Karpov, F1-journalist GP Racing

Naar mijn mening draait het allemaal om passie. Lewis wordt gedreven door emotie, hij kan een ongelofelijk niveau halen als hij gedreven wordt door emotie. Brazilië 2021, zijn beste overwinning aller tijden, is daarvan het beste voorbeeld. Wanneer er veel op het spel staat, wanneer de druk immens is, maar ook wanneer er een geladen sfeer hangt, excelleert hij. Dat is Lewis Hamilton. En Ferrari draait volledig om emotie. Ik weet zeker dat hij altijd al het gevoel had dat hij op een dag voor dat team moest rijden. Misschien had hij het niet gepland, misschien dacht hij er niet bewust aan, maar hij voelde dat hij op een dag in die rode auto wilde zitten. En het heeft geen zin om te zoeken naar andere redenen of motieven.

Mensen halen nu oude quotes boven water waarin hij zou ontkennen dat hij interesse had om voor de Scuderia te rijden. Trap er niet in. Deze quotes betekenen niets en je moet er geen waarde aan hechten. Ze kunnen namelijk niet bewijzen dat ‘er iets veranderd is’ in zijn hoofd. Het enige dat het bewijst, is dat het ongelofelijk dom is om een rijder die onder contract staat bij Mercedes (en door hen tientallen miljoenen betaald krijgt) te vragen naar de mogelijkheid om voor een ander team te gaan rijden. Het is niet zo dat Lewis zich op social media heeft gemeld en zei: “Wacht even jongens, ik wil gewoon even zeggen dat ik niet voor Ferrari in F1 wil rijden”. Dit soort antwoorden geeft hij altijd op directe vragen van willekeurige journalisten die gewoon op zoek zijn naar een headline. Laat je dus niet misleiden. De overstap van Lewis is het bewijs dat hij dit altijd al wilde - en dat hij nu de tijd rijp vond.

En voor Ferrari zelf is dit een enorme boost. Iets wat de overstap van Schumacher destijds betekende voor Ferrari. Ja, Hamilton is veel ouder dan Michael was toen hij naar Maranello kwam en hij heeft waarschijnlijk niet nog vijf jaar om de titel terug te halen. Maar Ferrari verkeert nu in een betere staat dan in 1995. Al met al een geweldig verhaal voor F1!

Als het hem lukt, is hij de beste coureur uit de geschiedenis

Jacobo Vega, F1-redacteur Motorsport.com Spanje

Het lijkt erop dat Lewis altijd al de wens had om voor Ferrari te racen. Nu krijgt hij de kans in, vermoedelijk, de herfst van zijn loopbaan. Ik denk dat hij weet dat hij niet al te lang meer in de Formule 1 actief is en dat het lastig is om zijn achtste titel met Mercedes te winnen. Daarom is deze overstap logisch. Of hij met Ferrari die titel nu wint of niet, hij eindigt zijn F1-carrière bij het meest iconische team uit de racerij. Als hij hem niet wint, is dat ook goed: Alonso en Vettel wonnen er ook geen titels. Als het hem wel lukt, is hij zonder twijfel een legende, de beste coureur in de geschiedenis van F1. Een achtste wereldtitel en rijden voor Ferrari… Ik kan me geen betere manier bedenken om je loopbaan af te sluiten.

Ik vind het lastig om te voorspellen wat we kunnen verwachten. Ferrari heeft sinds 2007 de titel bij de rijders niet meer gewonnen en sinds 2008 de constructeurstitel niet meer. Ik verwacht dat het heel erg lastig wordt, zelfs met Hamilton, Alonso of Verstappen aan boord. Daarom denk ik ook niet dat het gaat lukken. Bovendien is Ferrari niet het beste team qua interpretaties van nieuwe regels. Kijk maar naar 2009, 2014 of 2022. Ik voorzie een stevige strijd tussen Hamilton en Leclerc, met wat overwinningen maar geen wereldtitel.

Misschien weet Lewis iets wat wij op dit moment niet weten

Ronald Vording, F1-journalist Motorsport.com Nederland

Realistisch gezien denk ik dat er in de komende twee jaar met stabiele reglementen geen andere combinatie dan Verstappen-Red Bull favoriet is voor beide wereldtitels. Wat dat betreft staan Mercedes en Ferrari voor exact dezelfde uitdaging, ze hebben allebei 'a mountain to climb'. Dat zagen we vorig jaar al, toen zij tot de laatste ronde streden om de tweede plaats bij de constructeurs. Daarom denk ik dat het meer een kwestie van gevoel is, gevoel en het absolute vertrouwen of Mercedes kan terugkeren aan de top of niet. Deze overstap zegt mij dat Hamilton dat absolute vertrouwen in Mercedes tot op zekere hoogte verloren is. Ik denk dat de vorige winter - van 2022 naar 2023 - daarin een belangrijke rol heeft gespeeld. Het is geen geheim dat Hamilton eerder van de zeropod af wilde, terwijl het technische team nog één ultieme poging wilde wagen. Zelfs nadat er in Monaco van concept werd gewisseld, was de progressie niet bevredigend voor een coureur die vooral gewend is om te winnen. Daarom begrijp ik dat hij enig vertrouwen is kwijtgeraakt in de combinatie die lange tijd onafscheidelijk leek. Met dit, de eerdere gesprekken met Ferrari en de geruchten over Red Bull in het achterhoofd, is de timing logisch.

Dat gezegd hebbende, is de overstap naar Ferrari geen enkele garantie op succes. Ik vind het interessant dat het in essentie slechts één jaar (2025) onder de huidige reglementen betreft. 2026 wordt een sprong in het diepe voor iedereen, met een nieuw chassis en nieuwe motorenreglementen. Misschien weet Lewis iets wat wij op dit moment niet weten, maar het lijkt opnieuw gestaafd op vertrouwen in het langetermijnproject. Maar zelf zonder enige garantie op succes vind ik het interessant en ergens wel lovenswaardig dat Lewis deze stap neemt, terwijl hij in 2024 veertig jaar oud wordt. Het laat zien dat hij niet bang is voor een nieuwe uitdaging, en die uitdaging is tweeledig. Ten eerste is de dynamiek in Maranello totaal anders dan in Brackley, veel politieker. Ten tweede is het interessant dat hij het gaat opnemen tegen Charles Leclerc als teamgenoot. Gezien zijn track record hoeft Hamilton voor niemand bang te zijn, maar het is desondanks een compleet andere situatie dan dat George Russell binnenkwam bij Mercedes terwijl het team al jarenlang om Lewis heen gebouwd was. Leclerc is een Ferrari-product en kent het steigerende paard van binnen en buiten. Samen met de vraag of er meer structurele veranderingen bij Ferrari gaan plaatsvinden - zoals in het tijdperk van Michael Schumacher - zijn dit de elementen waar ik het meest naar uitkijk.

