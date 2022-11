In de Formule 1 draait het om enorme bedragen. Van een miljoentje meer of minder wordt nauwelijks nog opgekeken. Dat geldt ook voor de salarissen van de coureurs. De grootverdieners harken jaarlijks tientallen miljoenen binnen. Met name Lewis Hamilton en Max Verstappen staan er uitstekend voor.

Het zakenblad Forbes brengt jaarlijks een lijst uit met de meestverdienende coureurs. Regerend wereldkampioen Verstappen en rivaal Hamilton voeren de ranglijst aan. De berekening betreft het salaris wat de teams aan de coureurs overmaken; betalingen voor sponsordeals en marketing zijn hierin niet meegenomen. Dat levert de toppers nog vele miljoenen per jaar extra op.

Wat verdient Max Verstappen?

Max Verstappen verdient met zijn nieuwe, in maart 2022 getekende contract, minimaal $40 miljoen dollar per jaar. Dat is meer dan $750.000 euro per week. Dit bedrag is een jaarlijks basissalaris, wat door bonussen voor overwinningen en titels verder kan oplopen. In 2022 kreeg hij door zijn enorme successen met vijftien overwinningen en zijn tweede opeenvolgende wereldtitel nog een flink bedrag aan bonussen uitgekeerd. Volgens Forbes komt dat neer op $20 miljoen dollar, waardoor zijn totale salaris in 2022 liefst $60 miljoen dollar telt. Dat is nog buiten allerlei persoonlijke sponsordeals gerekend. Die spekken de kas elk jaar ook nog eens met meerdere miljoenen.

Max Verstappen is met zijn jaarsalaris van Red Bull Racing de bestbetaalde sporter van Nederland.

Wie zijn de sponsoren van Max Verstappen?

Red Bull

CarNext.com

Jumbo Supermarkten

Viaplay

Max Verstappen wordt gesteund door een aantal persoonlijke sponsoren. Uiteraard heeft hij een deal met energiedrankengigant Red Bull, als voortvloeisel uit zijn contract bij het gelijknamige Formule 1-team. Daarnaast werkt hij sinds eind 2019 samen met CarNext.com, de Europese marktplaats voor jong gebruikte auto’s. Jumbo Supermarkten is al sinds zijn entree in de autosport een trouwe sponsor: eigenaar Frits van Eerd steunt de Limburger al vele jaren. De nieuwe F1-rechtenhouder in Nederland Viaplay heeft eveneens een deal gesloten met Verstappen om exclusieve content te maken. Eerder was er ook al sprake van een samenwerking tussen Verstappen en Ziggo. Nadat de Formule 1-uitzendrechten werden overgenomen door Viaplay, werd ook deze deal beëindigd. Daarnaast heeft hij zijn naam verbonden aan de Verstappen-tribunes op de Red Bull Ring, waar jaarlijks tienduizenden tickets voor verkocht worden. Ook dat brengt geld in de lade.

Wat verdient Lewis Hamilton in 2022?

De grootverdiener in de Formule 1 was jarenlang Lewis Hamilton. In 2022 is hij voorbijgestoken door Max Verstappen. De Mercedes F1-coureur ontvangt een basissalaris van $55 miljoen dollar – net iets meer dan Max Verstappen – evenals een bonus voor overwinningen en een eventuele achtste wereldtitel. Aangezien de Brit in 2022 droog bleef staan qua zeges en titels, blijft het bij dat bedrag van $55 miljoen dollar. Daarmee zakte hij achter Verstappen - met een loonstrookje van $60 miljoen dollar - naar de tweede plaats.

In 2021 harkte Hamilton in totaal zo’n $62 miljoen euro binnen. In 2020, toen hij elf races en de titel won, mocht Hamilton $66 miljoen dollar bijschrijven. De zevenvoudig wereldkampioen was sinds 2014 de meestverdienende coureur in de sport. Dat jaar ontving hij $29 miljoen dollar.

Wie verdient meer: Max Verstappen of Lewis Hamilton?

Met het nieuwe contract van Max Verstappen is het verschil tussen beide topcoureurs qua salaris flink verkleind. De exacte details van de contracten zijn niet bekend, maar in beide gevallen gaat het om enorme bedragen. Op dit moment lijkt Hamilton een nog iets hoger basissalaris te ontvangen, al lijken de bonussen voor overwinningen en titels bij Red Bull weer rianter. In 2022 verdiende de Nederlander daarom meer, met dank aan zijn oppermachtige seizoen. Verstappen ligt in elk geval tot eind 2027 vast en weet zich verzekert van een astronomisch bedrag. Het contract van Hamilton eindigt eind 2023. Voor die tijd kan hij opnieuw om de onderhandelingstafel om een nieuw salaris af te spreken.

Wat verdienen de bestbetaalde Formule 1-coureurs?

Na Hamilton en Verstappen staat Fernando Alonso in de rij met grootverdieners, zo blijkt uit het overzicht dat zakenblad Forbes eind 2022 publiceerde. De tweevoudig wereldkampioen streek in 2022 een salaris van $30 miljoen dollar op. Red Bull F1-coureur Sergio Perez krijgt een basisbedrag van $10 miljoen dollar, maar heeft goede afspraken gemaakt over lucratieve bonussen. Zo haalde hij in 2022 nog eens $16 miljoen dollar binnen met zijn twee overwinningen, de constructeurstitel en de eindstand in het WK voor coureurs.

Charles Leclerc staat op de vijfde plek in de lijst met bestbetaalde F1-coureurs in 2022. De Ferrari-rijder krijgt een basissalaris van $12 miljoen dollar. Door zijn goede prestaties in met name de eerste fase van het jaar kon hij heel wat bonussen binnenharken. Daarmee eindigt de Monegask op een totaal van $23 miljoen dollar in 2022.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel stapte in de winter van 2020-2021 over naar middenmoter Aston Martin, maar hoeft nu niet direct op de kleintjes te letten bij zijn uitgaven. De Duitser krijgt een jaarlijks salaris van $15 miljoen dollar. Met dank aan bonusclausules kreeg Vettel in 2022 nog eens $2 miljoen dollar extra overgemaakt. Daniel Ricciardo kon op de baan geen potten breken in zijn McLaren, maar hoefde zich geen zorgen te maken over zijn inkomsten. De Australiër eindigt 2022 net als Vettel met een loonstrookje van $17 miljoen dollar. Beide rijders zien we in 2023 overigens niet terug op de Formule 1-grid.

Carlos Sainz is de volgende op de lijst met een salaris van $15 miljoen dollar. De tweede Ferrari-coureur ontvangt $8 miljoen dollar aan basissalaris. Door zijn prestaties, met onder meer een eerste pole-position en overwinning, krikte hij zijn inkomen op tot $15 miljoen dollar. Lando Norris ontving in 2022 een basissalaris van $5 miljoen dollar en haalde nog eens $6 miljoen dollar aan bonussen binnen. Mercedes F1-coureur George Russell verdient een schijntje van het bedrag van zijn teamgenoot Hamilton: een basissalaris van $3 miljoen dollar. Door zijn goede optredens haalde de Brit nog eens $7 miljoen dollar aan bonussen binnen.

Salaris bestbetaalde F1-coureurs in 2022

Coureur Basissalaris Geschatte bonussen Totaal Max Verstappen $40 miljoen $20 miljoen $60 miljoen Lewis Hamilton $55 miljoen - $55 miljoen Fernando Alonso $30 miljoen - $30 miljoen Sergio Perez $10 miljoen $16 miljoen $26 miljoen Charles Leclerc $12 miljoen $11 miljoen $23 miljoen Sebastian Vettel $15 miljoen $2 miljoen $17 miljoen Daniel Ricciardo $15 miljoen $2 miljoen $17 miljoen Carlos Sainz $8 miljoen $7 miljoen $15 miljoen Lando Norris $5 miljoen $6 miljoen $11 miljoen George Russell $3 miljoen $7 miljoen $10 miljoen

Forbes heeft zich bij het opmaken van deze ranking gebaseerd op financiële documenten van de teams, juridische documenten en informatie uit de pers, evenals gesprekken met insiders en consultants binnen de sport. Het betreft bruto bedragen, zonder belastingen en fees voor managers.

