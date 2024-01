De afgelopen jaren heeft Lando Norris zich ontwikkeld tot een van de smaakmakers in de Formule 1. De Brit debuteerde in 2019 in de koningsklasse met McLaren en is de renstal sindsdien altijd trouw gebleven, al heeft hij zich met zijn sterke prestaties wel in de kijker gereden bij Red Bull Racing. De formatie van teambaas Christian Horner heeft er geen geheim van gemaakt dat het Norris graag zou willen inlijven, maar dat lijkt voorlopig niet te lukken. McLaren-CEO Zak Brown gaf al aan vertrouwen te hebben dat hij de coureur uit Bristol ervan zou kunnen overtuigen om zijn tot en met 2025 doorlopende contract te verlengen en dat is dan ook gelukt. Vrijdag maakte McLaren namelijk bekend dat Norris zijn contract met meerdere jaren verlengd heeft.

Hoewel de exacte duur van het contract niet bekend is gemaakt, stelt Brown dat het gaat om een "meerjarige deal die veel langer doorloopt dan zijn huidige contract". Het houdt in dat de overeenkomst op zijn minst tot 2027 loopt. "Het is een geweldig gevoel om in papaja te blijven racen. Ik ben opgegroeid bij McLaren en ik voel me hier thuis, het team is als een familie", zegt Norris over zijn contractverlenging. "We hebben een spannende reis achter de rug met ups en downs, maar afgelopen seizoen hebben we laten zien hoe graag we weer vooraan mee willen strijden. Het werk van Zak, Andrea en het hele team in het afgelopen jaar was ongelofelijk en ik geloof erin dat ik met McLaren voor zeges kan strijden. Ik hoop nog meer geweldige herinneringen te creëren en de komende jaren hard te blijven werken met iedereen bij MTC."

Met de bevestiging van de contractverlenging van Norris heeft McLaren de komende drie seizoenen in ieder geval zekerheid wat betreft de line-up. Tijdens het F1-seizoen 2023 werd het contract van Oscar Piastri namelijk al verlengd tot en met 2026. De komende jaren blijft de Australiër dus aan de zijde van Norris rijden. Daarmee gaat een wens van Brown in vervulling, want de Amerikaanse topman van het team verklaarde bij de onthulling van de livery voor 2024 dat een stabiele line-up van belang is voor succes. "We beseffen dat het behouden van Lando en Oscar voor de nabije toekomst een sleutelelement is en daarom heeft dat voor ons een hogere prioriteit", zei Brown destijds.

Norris staat in 2024 aan de vooravond van zijn zesde seizoen in de Formule 1 en blijft dus tot in ieder geval zijn negende seizoen voor McLaren uitkomen. Als onderdeel van het opleidingstraject van de Britse renstal debuteerde hij in 2019 in de Formule 1. Sindsdien stond hij 104 keer aan de start van een Grand Prix en dertien keer wist hij op het podium te eindigen, al bleef een overwinning tot dusver uit. Daarmee deelt hij het record voor meeste podiumplaatsen zonder zege met Nick Heidfeld. Met 633 punten heeft hij ook het record voor meeste punten zonder F1-zege in handen. Afgelopen seizoen kende Norris zijn beste seizoen tot dusver met 205 punten, zeven podiums en een zesde plek in de eindstand.