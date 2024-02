Hoe Hamilton zijn Ferrari F1-bom dropte bij Mercedes

Het tweetal blikt in een informele omgeving terug op het voorbije jaar, bespreekt de voornaamste ontwikkelingen uit de wintermaanden en legt de lat voor het nieuwe seizoen. Deze keukentafelgesprekken vormden de ideale gelegenheid om wat tijd met elkaar door te brengen en de neuzen dezelfde kant op te krijgen voor het naderende seizoen. Over de waarde van deze meetings zei Wolff eerder: “Het einde van het seizoen is een goed moment om alles op tafel te leggen, frustraties en onuitgesproken zaken kunt uiten, daarop te reflecteren en te achterhalen wat er precies is gebeurd.” De jaarlijkse samenkomst stond ditmaal gepland voor afgelopen woensdag in het huis van Wolff in Oxford. Hamilton was de dag ervoor in de fabriek in Brackley geweest om een stoeltje te laten schuimen voor de auto van 2024.

Vanuit Wolffs perspectief was dit de ideale gelegenheid om een streep te trekken onder de problemen van de afgelopen twee seizoenen en klaar te zijn voor hopelijk een competitief seizoen met de gloednieuwe W15. Dat liep even anders. Hamilton dropte al gauw de bom dat hij de ontsnappingsclausule in zijn contract zou activeren en voor 2025 bij Ferrari heeft getekend.

Bijna gelijktijdig arriveerde Marc Hynes, de jarenlange vertrouweling van Hamilton die recentelijk weer een actievere rol binnen het management van de Brit heeft gekregen, bij de fabriek in Brackley. Daar overhandigde hij een formele brief om het team op de hoogte te stellen van de situatie. Het vertrek van Hamilton was officieel. Ondanks de enorme schok begonnen de voorbereidingen om het nieuws op donderdagavond naar buiten te brengen.

Hoewel er her en der gesuggereerd werd dat 31 januari de datum zou kunnen zijn waarop Hamilton zijn contractoptie moest activeren, is dat naar verluidt niet het geval. De situatie ontvouwde zich pas deze week, want de zevenvoudig wereldkampioen wilde zijn goede vriend en teambaas persoonlijk op de hoogte brengen. Hij zag het niet zitten om dat via de telefoon, of zelfs via juristen, te doen. Vergeet niet dat toen Nico Rosberg Wolff vertelde dat hij na de winst van de wereldtitel in 2016 zou stoppen, hij niet in staat was om dat in een persoonlijk gesprek te doen. De Duitser belde zijn teambaas op het vliegveld op, terwijl ze net uren naast elkaar hadden gezeten op de vlucht naar Europa.

Het was voor Hamilton ook heel logisch om de zaken voor het begin van het seizoen duidelijk te hebben. Als hij de Ferrari-deal geheim had gehouden, wetende dat de geruchten op den duur vanzelf zouden komen, liep hij het risico dat hij keer op keer door de media aan de tand gevoeld zou worden. Dat kan hem, en Mercedes, afleiden van waar het echt om draait: presteren op de baan.

Hoewel er al vaker geruchten zijn geweest over een overstap van Hamilton naar Ferrari, die telkens op niets gebaseerd bleken, kwam het nieuws voor Mercedes als een donderslag bij heldere hemel.

Toen de eerste berichten over een vertrek naar buiten sijpelden, was het onvermijdelijk om te denken dat het gerucht na een poosje wel weer zou verdwijnen. Mercedes had immers alles gedaan om hun toprijder tevreden te houden. De recente bevestigingen van contractverlengingen voor Wolff en technisch directeur James Allison waren een teken aan Hamilton dat er voor de langere termijn stabiliteit in het management zou zijn. Naar verluidt hebben de ontwikkelingen rondom Wolff en Allison niets te maken met Hamilton, zeker omdat er in die periode nog geen indicatie was dat de Brit zou kunnen vertrekken. Daarnaast speelde er achter de schermen ook niks waardoor Hamilton weg zou willen, noch had hij zorgen over de W15. De nieuwe auto toonde juist veelbelovende resultaten in de simulator en windtunnel. Voor Hamilton is het simpelweg het juiste moment voor een nieuwe stap.

Toen Wolff en het Mercedes-management op de hoogte waren gebracht, wilde het team het nieuws zo snel mogelijk de wereld in brengen. Wolff belegde een meeting met alle personeelsleden in de fabriek in Brackley om 14.00 uur lokale tijd. Per beeldverbinding – de Oostenrijker zat vanwege een afspraak met Pirelli in Milaan – bevestigde hij het vertrek van hun sterrijder. Op dat moment was het nieuws – hoewel Mercedes en Ferrari niet wilden reageren – al uitgelekt. Om 19.00 uur Britse tijd kwam de bevestiging in de mailbox.

De overstap van Hamilton naar Ferrari is een van de grootste verrassingen in jaren. Maar wel een verrassing die de sport nog enkele jaren in haar greep zal houden. En of het de juiste keuze was, zullen we pas over enkele jaren weten.

