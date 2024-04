Red Bull heeft behoefte aan rust, en Pérez is het antwoord

Roberto Chinchero, F1-verslaggever Motorsport.com Italië

Red Bull heeft nooit geschuwd om risico’s te nemen. Het liet zelfs een 17-jarige jongen zijn F1-debuut maken. Als er één persoon in de paddock rondloopt die niet bang is om dappere beslissingen te nemen, dan is dat Helmut Marko wel. Je zou dus denken dat prestaties het enige criterium is dat gebruikt wordt om de teamgenoot van Max Verstappen voor het seizoen 2025 te bepalen.

Voor de eerste keer zou dat echter anders kunnen zijn. Red Bull heeft een zeer moeilijke tijd achter de rug. Rust in het team is vandaag de dag zeer waardevol. Vanuit dat oogpunt levert de keuze voor Sergio Pérez de minste onzekerheden op. Zijn relatie met Verstappen was het afgelopen jaar acceptabel en de prestaties die Checo in de eerste races van dit seizoen heeft neergezet zijn in lijn met de verwachtingen. Als hij blijft presteren zoals hij deed in Bahrein, Saudi-Arabië en Japan, is het zeer aannemelijk dat hij in 2025 naast Verstappen rijdt.

Sainz is het beste alternatief op de markt. De prestaties die hij laat zien in de eerste fase van dit seizoen zijn het best mogelijke visitekaartje. Het klopt dat de relatie tussen Carlos en Verstappen in 2015 niet al te best was, maar we hebben het hier over twee coureurs die volgend jaar tien jaar ouder zijn. Het waren destijds twee jonge, veelbelovende racers en nu zijn het topcoureurs. En ze zijn zich er heel goed van bewust dat een gespannen relatie binnen het team in hun eigen nadeel werkt.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e positie, en Sergio Perez, Red Bull Racing, 2e positie, vieren met hun team Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Iedereen is kanshebber, behalve Vettel

Christian Nimmervoll, hoofdredacteur Motorsport-Total.com

Ten eerste zou Verstappens teamgenoot ook wel eens George Russell bij Mercedes kunnen zijn! Voor zover ik begrepen heb, zijn de machtsspelletjes bij Red Bull na de Horner-saga nog niet voorbij, ook al is het naar buiten toe even rustig. Toto Wolff doet er alles aan om Max te overtuigen, en belt zelfs zo nu en dan met Jos om te zien of er nog een kans is.

Maar, aannemende dat Max zijn contract uitdient en tot 2028 bij Red Bull blijft, denk ik dat Sergio Pérez goede kaarten heeft om zijn zitje te behouden zolang hij op dit huidige niveau blijft presteren. Max en Red Bull hebben in 2025, het laatste jaar van de huidige reglementen, zo goed als zeker opnieuw een extreem competitief pakket, en Helmut Marko wilde zijn titelkansen sowieso niet riskeren door een alfamannetje als Fernando Alonso in de auto te zetten. Dus zolang Marko iets te zeggen heeft (en dat is geen gegeven) en zolang Pérez goed presteert, denk ik dat er een goede kans is dat hij blijft waar hij zit.

Ook als de prestaties van Pérez (weer) inzakken, bevindt Red Bull zich in een aangename positie. Ze hebben namelijk de beste auto op de markt. Ik vermoed dat zo ongeveer elke beschikbare topcoureur overwogen wordt voordat men een beslissing neemt. Misschien met uitzondering van Sebastian Vettel, die door Marko al is uitgesloten als optie. Carlos Sainz is tijdens het weekend in Suzuka gespot in gesprek met Marko en ander senior-personeel van Red Bull Racing. Ook hij kan overwogen worden. Maar voordat er sprake is van een daadwerkelijke overstap, zullen er wat gesprekken gevoerd moeten worden om de lucht te klaren over de problemen uit het verleden met de inmenging van zijn vader en de (vermeende) voorkeursbehandeling die Verstappen kreeg toen hij en Sainz teamgenoten waren bij Toro Rosso.

Maar nogmaals: er speelt achter de schermen zo veel bij Red Bull dat ik op korte termijn geen rijdersaankondiging verwacht. En omdat ze de best mogelijke auto hebben, verkeren ze in een zeer ontspannen positie. Ze hebben geen haast, want de best beschikbare rijder komt waarschijnlijk toch wel.

Max behouden is prioriteit nummer 1, 2 en 3, rest maakt minder uit

Ronald Vording, F1-journalist Motorsport.com Nederland

Helmut Marko gaf me in de paddock in Suzuka het meest veelzeggende antwoord over de teamgenoot van Max Verstappen. We hadden het over Sergio Pérez en dat hij Verstappen meer volgt met de afstelling: “Je kunt Max niet verslaan door een andere set-up te kiezen, maar je kunt Max sowieso niet verslaan!”, zei de Oostenrijker lachend. Die quote zegt me vooral twee dingen. Ten eerste, met alle onrust achter de schermen, moet het prioriteit nummer 1, 2 en 3 zijn voor Red Bull om Verstappen aan boord te houden. Hij heeft vorig jaar bewezen dat hij met de huidige dominantie van Red Bull zelfs in z’n eentje zowel de rijders- als constructeurstitel kan binnenhalen. Dit alles betekent niet dat het irrelevant is wie zijn teamgenoot is, zeker niet zelfs, maar het betekent wel dat er geen bittere noodzaak is voor het vastleggen van een tweede naam zolang je Verstappen als steunpilaar hebt.

Voor alle Formule 1-fans, waaronder ikzelf, zou het geweldig zijn om een grote naam als Alonso of Sainz naast Max te zien, maar wat is daarvan het voordeel als je vanuit managementoogpunt kijkt? Het maakt de boel alleen maar ingewikkelder, terwijl zo'n transfer niet noodzakelijk is om succes te boeken zolang je Verstappen behoudt. Hetzelde geldt tot op zekere hoogte voor Sainz, al hink ik wat hem betreft op twee gedachten. Puur kijkend naar kwaliteit, dan denk ik dat Verstappen-Sainz voor de lange termijn de beste line-up voor Red Bull is. Maar ja, als je terugdenkt aan de Toro Rosso-tijd, dan zie je meteen dat dat beide coureurs samen niet altijd gemakkelijk te managen waren. Ze zijn nu allebei een stuk volwassener, maar is er een risico op een herhaling daarmee volledig weg? Dat is bij mij de grootste vraag als het gaat om Verstappen-Sainz. Qua performance en pure snelheid klinkt het geweldig, maar in de Formule 1 draait het absoluut niet alleen om prestaties. Relaties binnen teams mogen niet onderschat worden en die zijn ook voor Sainz zelf belangrijk. Verstappen is binnen Red Bull de overduidelijke nummer één. Daar zal Sainz ook rekening mee houden, aangezien hij bij bijvoorbeeld het Audi-project zelf het speerpunt kan worden.

Als Red Bull geen risico wil nemen - wat ze niet hoeven te nemen - blijven er twee opties over: Pérez en Tsunoda. Allebei zijn niet van het kaliber Max, waardoor je moet bekijken wie de meest stabiele tweede coureur kan zijn. Wat dat betreft ben ik het volledig met Marko eens dat Red Bull moet wachten. Tsunoda presteert dit jaar op zeer hoog niveau en verdient het daarom serieus overwogen te worden voor het Red Bull-zitje, terwijl Pérez ook stabieler is dan vorig jaar. We moeten echter niet vergeten dat beide rijders hun ups en downs kennen. Pérez begon in 2023 ook sterk, maar had vanaf Miami een zeer slechte reeks. Tsunoda was sensationeel in Japan, maar is niet altijd zo kalm geweest. Het is een lastige keuze om al na vier races te maken. Daarom zou ik simpelweg wachten tot de zomerstop om te bepalen wie het meest constant is. Is dat Checo, geef hem dan een eenjarige deal en hou Tsunoda aan boord met het oog op 2026. Als Tsunoda zo blijft presteren, dan past het binnen de Red Bull-filosofie om rijders uit de eigen academie in elk geval een kans te geven. Red Bull bevindt zich wat dat betreft in een luxepositie: als Pérez snel duidelijkheid wil, kunnen ze hem altijd laten gaan omdat Tsunoda op het vinkentouw zit. Maar voor die luxepositie is wel één ding cruciaal: Verstappen aan boord houden. Zijn vertrek zou immers de volledige rijdersmarkt op z’n kop zetten.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3e positie, schenkt champagne in over Max Verstappen, Red Bull Racing, 1e positie, op het podium Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Pérez is de ideale rechterhand voor Verstappen

Luis Ramirez, F1-verslaggever Motorsport.com Lat-Am

Hoewel sommige media Sergio Pérez al hebben afgeschreven, is de realiteit dat de Mexicaan de beste optie is voor Red Bull. Ondanks de interne problemen die hij en Max Verstappen in de afgelopen jaren hebben gehad, blijven ze een solide team. De Mexicaan volbrengt zijn missie om het team aan een 1-2 in het kampioenschap te helpen.

In tegenstelling tot 2023 heeft Checo de juiste balans gevonden. Fouten zijn in de eerste races van 2024 geminimaliseerd. Hij is bovendien constant, heeft zijn aanpak veranderd en past zich meer aan de auto aan dan dat hij blijft vragen om de auto aan te passen aan zijn rijstijl.

Men moet ook niet vergeten dat hij de ideale rechterhand is wanneer dat nodig mocht zijn. Velen, waaronder Verstappen zelf, zijn vergeten dat het Pérez was die hem heeft geholpen met zijn stevige duel tegen Lewis Hamilton in Abu Dhabi 2021. Had Ricciardo, Albon of Gasly datzelfde kunnen doen? Het antwoord is nee. De Mexicaan heeft alle kaarten in handen om nog minimaal een jaar bij Red Bull te blijven en bij te dragen aan de dominantie van het team.

Laten we afwachten… wat Tsunoda doet

Oleg Karpov, F1-journalist GP Racing

Helmut Marko heeft reeds bevestigd: Red Bull neemt geen overhaaste beslissing en buigt niet voor druk van buitenaf om te beslissen wie er volgend jaar in de tweede auto zit (uiteraard aannemende dat de andere auto nog steeds bestuurd wordt door Super Max). En ik hou daar wel van. Met name omdat ik benieuwd ben hoe hard Yuki Tsunoda op de deur gaat kloppen.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

De Yuki van dit jaar is het perfecte voorbeeld van hoe de fameuze ‘een rookie heeft drie jaar nodig’-regel van Franz Tost werkt. In het huidige veld is het nagenoeg onmogelijk voor rijders van de Groep B-teams om punten te scoren. Dat lukt alleen met zo goed als perfecte weekenden, en Tsunoda doet dat dit jaar. De rij met rijders die op zondagavond in Suzuka zeiden dat ze de kans hadden om Yuki te verslaan was indrukwekkend. Toch hadden ze allemaal een of ander excuus: een verkeerde afstelling in VT1 voor Kevin Magnussen, een verkeerde achtervleugel en gebrek aan topsnelheid voor Lance Stroll, een mislukte tweede start voor Nico Hülkenberg… Het kwam allemaal voorbij. Yuki zet eindelijk prestaties neer waar het team op kan vertrouwen - en hij is van grote waarde geworden. Alleen al door zijn punten staat RB op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap.

De echte test gaat echter nog komen. Het zou een grote fout zijn om Daniel Ricciardo te onderschatten. Hij lijkt misschien in niets meer op de rijder die hij was bij Red Bull, maar hij zal blijven vechten. Verslaan worden door Tsunoda betekent het einde van zijn F1-loopbaan. En ik weet zeker dat er vroeg of laat een weekend komt waarin Daniel Yuki eindelijk verslaat in de kwalificatie en race. Ik denk dat Helmut Marko benieuwd is hoe Tsunoda dan reageert. Ricciardo zal dat dan niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Herinner je je nog zijn reactie na zijn poleronde in Mexico 2018? Misschien dat hij ditmaal niet schreeuwt, maar zijn communicatievaardigheden zijn zeker een waarde - en hij zal je laten denken dat hij eindelijk zijn ware zelf heeft laten zien. Als Yuki zijn hoofd koel houdt en Ricciardo op de lange termijn verslaat, wordt het interessant hoe de Red Bull-bazen gaan reageren.

Dit alles betekent niet dat Tsunoda de topkandidaat is voor het zitje bij de grote broer. Zeker niet zelfs. Sergio Pérez is de meest veilige optie. Als de Mexicaan de rol van tweede rijder accepteert en blijft doen wat hij doet, dan is er geen betere kandidaat, in elk geval niet voor 2025. De prestaties van Tsunoda - mits hij blijft doen wat hij nu doet - mogen niet over het hoofd gezien worden. Met zijn Honda-link staat hij waarschijnlijk al op de shortlist van Aston Martin. In Suzuka versloeg hij een van hun auto’s, al draagt de bestuurder daarvan dezelfde achternaam als de eigenaar van het team.

Er kan veel veranderen in de komende maanden. En ook al lijkt de promotie van Tsunoda naar Red Bull op dit moment onmogelijk, bij Red Bull weet je het maar nooit.