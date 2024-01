Gilles Villeneuve: De laatste meters van een legendarische coureur

Gilles Villeneuve, wordt op 18 januari 1950 geboren in Saint-Jean-sur-Richelieu, onder de rook van Montreal. Hij racet van jongs af aan in alles wat los en vast zit: van dragracers tot sneeuwscooters. In 1976 rijdt hij in de Noord-Amerikaanse Formula Atlantic waar hij James Hunt tegen het lijf loopt. De Engelsman is zo onder de indruk van Villeneuve dat hij zijn werkgever McLaren vraagt de Canadees een kans te geven in de Formule 1.

Kort avontuur bij McLaren

Gilles Villeneuve, McLaren M23 Photo by: Motorsport Images

Zo gezegd, zo gedaan. De kleine Canadees mag in 1977 in een verouderde M23 meedoen aan de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij finisht als elfde en oogst bewondering van zijn collega’s en de pers. Toch krijgt het avontuur bij McLaren geen vervolg: teammanager Teddy Mayer ziet het niet zo zitten in de Canadees en dus blijft Villeneuve zonder stoeltje.

Enzo Ferrari biedt uitkomst

Enzo Ferrari met Gilles Villeneuve en Roberto Nosetto (l) Photo by: Ercole Colombo

Maar niet voor lang. Enzo Ferrari heeft het optreden van Villeneuve gezien en nodigt hem uit voor een test op Fiorano. Villeneuve overtuigt en komt nog hetzelfde seizoen ook echt in actie voor de Scuderia: hij vervangt in de laatste twee races van 1977 (Canada en Japan) Niki Lauda. Die is op dat moment al kampioen en heeft aangekondigd in 1978 naar Brabham te vertrekken.

Eerste overwinning in Canada

Gilles Villeneuve, Ferrari 312T3 Photo by: Motorsport Images

De samenwerking tussen Ferrari en Villeneuve bevalt en de Canadees krijgt voor 1978 een jaarcontract aangeboden. Hij is dan al 28 jaar, maar rijdt rond met de honger van een jonge rookie. Zijn doorzettingsvermogen levert hem op 8 oktober 1978 tijdens zijn thuisrace in Canada zijn eerste Formule 1-overwinning op. Een jaar later volgen er nog drie zeges en een tweede plaats in het kampioenschap achter teamgenoot Jody Scheckter.

Villeneuve lijkt klaar voor de wereldtitel, maar Ferrari maakt voor 1980 een verkeerde ontwerpkeuze. De 312T5 is geen partij voor de concurrentie en Villeneuve en Scheckter eindigen het seizoen op de veertiende en negentiende plaats. In 1981 is het team terug met de eerste turbo aangedreven bolide, de 126CK. De auto is een kanon en Villeneuve wint er twee races mee – waaronder Monaco – maar valt er ook in meer dan de helft van de races mee uit.

Dubbele achtervleugel

Gilles Villeneuve, Ferrari Photo by: Ercole Colombo

Opnieuw gaat er een seizoen voorbij zonder zicht op de wereldtitel. Een jaar later is de 126C2 klaar. De eerste twee races van het seizoen zijn er uitvalbeurten en dan volgt een diskwalificatie in de Grand Prix United States West. De dubbele achtervleugel van de 126C2 blijkt niet legaal. Villeneuve komt in San Marino sterk terug met een tweede plaats, maar tijdens die race op Imola wordt het zaadje geplant dat uiteindelijk leidt tot de dood van Villeneuve.

Broedertwist

Didier Pironi en Gilles Villeneuve in de garage Photo by: Motorsport Images

De Canadees is in 1982 teamgenoot van Didier Pironi en op Imola ontstaat een vete tussen de twee. De Ferrari’s rijden aan kop, met Villeneuve voorop. Het team laat de coureurs via pitborden weten elkaar niet aan te vallen. Villeneuve verwacht dan ook te winnen, maar twee ronden voor het einde haalt Pironi plots zijn teammaat in. Villeneuve is woest en spreekt van verraad.

Dodelijke kwalificatie

Twee weken later leidt de vete tot een fatale ontknoping. Pironi zet in de kwalificatie de snelste tijd neer en dat laat Villeneuve niet op zich zitten. De Canadees heeft nog één run over om de Fransman zijn plaats te wijzen, en gaat er vol voor. Hij rekent echter niet op een langzaam rijdende deelnemer op de baan. Jochen Mass heeft er een snelle ronde opzitten en is op zijn weg terug naar de pits. De Duitser ziet in zijn achteruitkijkspiegel Villeneuve aankomen en wijkt uit naar de linkerkant van de baan in de volle overtuiging dat de Canadees hem rechts zal passeren. Villeneuve kiest echter de verkeerde kant en klapt vol achterop de March van Mass. De impact is zo hevig dat de Ferrari enkele keren om z’n as tolt en Villeneuve uit het wrak wordt geslingerd. Hij belandt met zijn hoofd tegen een paaltje en wordt direct afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar blijken zijn hersenen zo ernstig beschadigd dat de beademing op verzoek van zijn familie wordt stopgezet.

Racing Stories: eerbetoon aan Gilles villeneuve