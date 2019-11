Preview GP van Brazilië: Kan Verstappen revanche nemen voor vorig jaar?

Het zou een enorme stunt zijn geweest. Dat er met Verstappen rekening moet worden gehouden als het regent in Sao Paulo, dat is sinds 2016 algemeen bekend. Maar dat de Nederlander ook op een droog Interlagos voor de overwinning mee zou doen, was vorig jaar toch wel een verrassing. Verstappen ging als vijfde van start op het Autodromo Jose Carlos Pace en werkte zich in de openingsfase van de race op naar de tweede plek door achtereenvolgens Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel en Valtteri Bottas te verschalken. De Limburger kwam aan de leiding door een pitstop van Lewis Hamilton en reed vervolgens een zeer lange eerste stint. De race was halverwege toen de Red Bull-rijder eindelijk binnenkwam voor nieuwe banden. Hij keerde achter Hamilton terug in de race, maar kon dankzij het verse rubber in no-time naar de achterkant van de Mercedes rijden. Op het rechte stuk ging Verstappen eenvoudig voorbij aan de inmiddels zesvoudig Formule 1-kampioen, waarna een nieuwe Grand Prix-overwinning van de Nederlander een feit leek.

Dit was echter buiten Esteban Ocon gerekend. Verstappen ging net weer een paar ronden op kop, toen de coureur van Racing Point Force India opeens aan zijn staart kwam. Ocon had enkele ronden eerder banden gewisseld en dacht zich in de Senna S wel even van een ronde achterstand te kunnen ontdoen. De coureur uit Normandië begon aan een inhaalactie alsof hij voor positie aan het vechten was en kwam onderaan de eerste bochtencombinatie in botsing met Verstappen, die daardoor in een spin belandde en de leiding verloor aan Hamilton. De Limburger zou hierna ondanks een beschadiging aan de vloer wel weer in de buurt komen van de Mercedes-coureur, maar finishte uiteindelijk anderhalve seconde achter de Brit als tweede op Interlagos.

Verstappen was logischerwijs woest op Ocon en ging na de race verhalen bij de Fransman in de FIA-garage, waar alle coureurs zich na een wedstrijd laten wegen. Toen er vervolgens bij de coureur uit Normandië een glimlach op het gezicht verscheen, waren de rapen voor de Limburger helemaal gaar en gaf hij zijn oude rivaal uit de Europese Formule 3 een paar flinke duwen. Een begrijpelijke reactie gezien hetgeen er gebeurd was en de wijze waarop de aanstichter van alle ellende reageerde, maar niet iets wat de internationale autosportbond FIA zomaar ongestraft kan laten en dus kwam er een taakstraf van twee dagen, die hij in de winterperiode inloste. Verstappen liep een dagje mee met de stewards bij de Formule E-race in Marokko en bracht een bezoek aan de jaarlijkse bijeenkomst voor FIA-stewards in het Zwitserse Genève, waar hij deel uitmaakte van een panel met coureurs. Een leerzame ervaring, vond Verstappen, die hiermee een beter beeld kreeg van hoe de stewards te werk gaan. Mogelijk dat de Nederlander dus zelfs nog wat aan zijn taakstraf heeft gehad, aangezien hij nu beter weet waar de wedstrijdleiding precies op let.

Dit weekend heeft Verstappen een kans om op een sportieve manier revanche te nemen voor wat er vorig jaar gebeurd is op Interlagos. Hij lijkt hierbij te kunnen rekenen op de steun van de Braziliaanse fans, die de Limburger lijken te hebben omarmd na alle fraaie dingen die hij in de afgelopen jaren op de baan bij Sao Paulo heeft laten zien. Dat Verstappen sinds zijn komst in de Formule 1 zo nu en dan met Ayrton Senna wordt vergeleken, is in Brazilië - dat sinds het stoppen van Felipe Massa eind 2017 geen coureur meer heeft in de hoogste klasse van de autosport - natuurlijk ook niet aan dovemansoren gericht. De vorige race in Austin biedt in elk geval goede hoop voor de kansen van Verstappen in de voorlaatste wedstrijd van het jaar. Zowel in de kwalificatie als in de race beschikte de Red Bull-coureur op de baan in Texas namelijk over een uitstekend tempo.

De beide wereldtitels zijn inmiddels beslist, maar dat betekent niet dat er helemaal niets meer op het spel staat in de laatste twee ronden van het kampioenschap. In de constructeursstand is er nog wel een strijd van belang gaande aangezien hiermee de nodige euro’s mee zijn gemoeid. Met Mercedes, Ferrari en Red Bull is de top-drie al bekend, terwijl McLaren en Renault nagenoeg zeker het seizoen als vierde en vijfde besluiten. Maar tussen Racing Point en Toro Rosso zit maar één punt verschil en ook Alfa Romeo en Haas zijn niet ver van elkaar verwijderd. De Amerikaanse renstal rijdt sinds de zomerstop geen deuk in een pakje boter, maar één gekke race kan genoeg zijn om een plek hoger te eindigen in het klassement. Bij de coureurs maakt Verstappen nog kans op de derde plaats, al heeft de 22-jarige Nederlander in het verleden meerdere malen aangegeven weinig te geven om zijn eindpositie als het niet de eerste plek betreft. Vorig jaar was Verstappen zelfs ergens wel blij met de vierde plaats. “Dan hoef ik ook niet naar het FIA Gala", grapte hij.

Het weekend in Brazilië begint vrijdag om 15.00 uur met de eerste vrije training, waarna om 19.00 uur de tweede oefensessie wordt verreden. Zaterdag om 16.00 uur is de derde en laatste training, alvorens om 19.00 uur de startvolgorde wordt bepaald in de kwalificatie. De start van de race is zondag om 18.10 uur.