Steiner over regels voor 2021: “Auto’s straks net zo snel als nu”

De nieuwe wagens worden 25 kilogram zwaarder waardoor ze in totaal 768 kilogram gaan wegen. De rondetijden gaan hierdoor aanzienlijk omhoog, zo is de verwachting. “Niemand in de autosport wil een zwaardere auto en dat geldt helemaal voor de Formule 1”, laat Steiner weten. “Meer gewicht betekent dat de auto’s er niet meer zo 'smooth' uitzien op het circuit. Maar door alle technologie, veiligheidsvoorzieningen en hybridesystemen ontkom je er niet aan. Ik denk echter dat die 25 kilo niet de voornaamste reden is dat de auto langzamer wordt. Het gaat meer om de aerodynamica. Misschien dat we aan het begin nog niet staan waar we willen staan, maar ik ben er vrij zeker van dat we eindigen met auto’s die net zo snel zijn als nu. Veel hangt ook af van de banden.”

Steiner denkt dat het budgetplafond ook maar beperkt van invloed zal zijn op de onderlinge krachtsverhoudingen. “Ik denk dat het budgetplafond, zoals het nu is vastgelegd, het verschil [met de teams vooraan] kleiner zal maken, maar het zal er niet voor zorgen dat het verschil verdwijnt”, aldus Steiner. “Wij zijn op het moment ver verwijderd van de 175 miljoen dollar [die als limiet is genomen]. De grote teams zitten er ver overheen. Zij moeten dus omlaag gaan en naar die 175 miljoen gaan. Maar de meeste teams zitten al ruim onder dat bedrag. Hopelijk wordt het verschil in het begin kleiner en daarna zullen we het wel zien. Misschien dat er later nog een verdere verlaging volgt.”

Steiner is wel blij dat de teams genoeg vrijheid behouden bij het ontwerpen van de auto’s. “Ja, dat hebben we uiteindelijk wel bereikt. Dat was misschien wel het grootste discussiepunt tussen de FIA, het FOM en de teams. De teams willen geen klasse waarin allemaal dezelfde auto’s rijden en te beperkt worden bij het ontwerpen van de auto. We willen niet eindigen met een A1GP. Uiteindelijk is er iets meer ruimte in de regels gekomen waardoor er meer ruimte is voor creativiteit.”