VIDEO: Sergio Perez maakt uitstapje door het grind in eerste training GP Australië In navolging van Kevin Magnussen heeft ook Sergio Perez kennisgemaakt met de grindbakken in Melbourne. Aan het begin van zijn tweede run zette de Mexicaan aan in de RB19, maar vergaloppeerde hij zich. Perez blokkeerde, miste zijn rempunt en moest wijd. Het kan verband houden met de 'rear dragging', waar Verstappen eerder al melding van maakte. De Red Bull-coureur kon - natuurlijk nadat hij zijn poging moest staken - door zonder schade.