VIDEO: Pierre Gasly en Yuki Tsunoda geven AT03 de sporen op Misano

AlphaTauri koos ervoor om de nieuwe Formule 1-bolide voor 2022 op Valentijnsdag te presenteren. Op 14 februari deelde het team een video en enkele renders van de nieuwe AT03, maar daarbij liet de Italiaanse renstal niet het achterste van de tong zien. Alleen de aangepaste kleurstelling en het ontwerp van de sidepods vielen op, maar het uiteindelijke ontwerp wilde men op dat moment nog niet delen. Daags na de teampresentatie reisde het team met coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda af naar Misano voor een filmdag, die meteen ook dienst deed als shakedown. Ook daar deelde AlphaTauri nog geen beelden van.

Dinsdagavond bracht AlphaTauri daar echter verandering in. Daags voor de start van de eerste week van de F1-wintertest, die wordt gehouden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, werd de ‘echte’ AT03 voor het eerst getoond aan de wereld. Middels een reeks foto’s en een video is onder meer te zien dat de bolide een andere neus en voorvleugel heeft ten opzichte van de auto die op 14 februari werd onthuld door het team. Ook bij de achtervleugel is een verandering waar te nemen: de eerder getoonde auto had een meer uitgesproken lepelvorm en had twee steunpilaren, daar waar de uiteindelijke AT03 er slechts één heeft. Wel zijn de opvallend gevormde sidepods ook op de echte bolide te zien.

Zowel Gasly als Tsunoda kwam in actie tijdens de filmdag op Misano, waar zij in totaal 100 kilometer mochten afleggen. “Het eerste gevoel in de auto was vrij goed, hoewel het circuit nat en daardoor glad was”, zei Gasly na afloop van zijn eerste meters in de AT03. “Dit is een compleet nieuwe auto waarvan veel nog ontdekt moet worden. Daar beginnen we mee in Barcelona, waar we veel te doen hebben om de zes beschikbare testdagen te maximaliseren voor we naar de eerste race in Bahrein gaan.” Teamgenoot Tsunoda hield aan de shakedown ook een positief gevoel over. “De komende testdagen wil ik vertrouwen opdoen in de nieuwe auto, zoveel mogelijk leren en de engineers de best mogelijke feedback geven. Op die manier wil ik klaar zijn voor de start van het seizoen in Bahrein.”

Foto's: De shakedown van de AlphaTauri AT03 op Misano

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 1 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 2 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 3 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 4 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 5 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 6 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 7 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 8 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 9 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 10 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 11 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 12 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 13 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 14 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 15 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 16 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 17 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 18 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 19 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 20 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 21 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 22 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 23 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 24 / 24 Foto door: Red Bull Content Pool