Verstappen rijdt volledige eerste dag van F1-test in Barcelona

De regerend wereldkampioen Formule 1 heeft vorige week al even aan de RB18 mogen proeven tijdens een shakedown, die in het diepste geheim gehouden werd. Woensdag bijt hij het spits af tijdens de officiële driedaagse F1-test in Barcelona. Donderdag mag Sergio Perez vervolgens instappen. Vrijdag zullen Verstappen en Perez elk een dagdeel voor hun rekening nemen.

Red Bull is een van de weinige teams die de nieuwe wagen nog niet aan het grote publiek getoond heeft. Bij de prestatie van eerder deze maand werd alleen de nieuwe livery getoond op een aangepast showmodel. De kleurstelling bleek niet veel later alweer achterhaald toen Red Bull vorige week een nieuwe sponsordeal binnenhaalde met een cryptobedrijf. Ook zusterteam AlphaTauri heeft afgezien van wat renders in werkelijkheid nog niets van de auto laten zien.

De Formule 1 begint deze week in Barcelona aan een nieuw tijdperk. Voor het eerst in veertig jaar zijn de auto’s ontworpen volgens het grondeffect-principe. Daarmee moeten de verschillen tussen de teams kleiner worden en de races spannender. In combinatie met het nieuwe technische reglement is er ook een nieuw financieel reglement in werking getreden. Teams mogen daardoor niet meer onbeperkt geld uitgeven om hun wagens te verbeteren.