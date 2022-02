Hoe wordt het budgetplafond door de FIA in de gaten gehouden en waar mogen F1-teams het aan besteden? - Harm van Hoof via e-mail

Een Cost Cap Administration [CCA] controleert de F1-teams of zij het financieel reglement naleven. De teams zijn verplicht om de gemaakte kosten tussen januari en april in een tussentijds financieel rapport voor 30 juni bij deze commissie in te leveren. Een rapport van de jaarlijkse uitgaven moet voor eind maart van het daaropvolgende jaar ingeleverd worden. Op basis van deze rapporten kan de CCA beslissen of het nog een audit laat uitvoeren door een onafhankelijk bedrijf. De CCA kan tijdens een rapportageperiode diverse documenten opvragen bij F1-teams, zodat het meer inzicht krijgt in de gemaakte kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de transacties tussen verschillende teams.

Mocht een F1-team zich niet houden aan het budgetplafond of het rapport te laat indienen, dan volgen er sancties. Op kleine vergrijpen staat een financiële sanctie, reprimande of puntenaftrek voor het team of de coureur. Verder kan de CCA besluiten om een team testbeperkingen op te leggen, een raceverbod te geven of de kostenlimiet te verlagen. De zwaarste sanctie is een team uitsluiten van het wereldkampioenschap. Dit alles valt binnen de bevoegdheid van de CCA. Mocht een renstal een ander team ervan verdenken zich niet te houden aan het financiële reglement, dan kan een F1-team een klacht indienen bij de CCA.

Voor komend seizoen ligt het budgetplafond op 140 miljoen dollar en daarmee moet het team draaiende gehouden worden. Er zijn echter wat uitzonderingen die niet meetellen voor het budgetplafond. Denk hierbij aan de salarissen van de coureurs, lonen van de drie best betaalde personeelsleden, bonussen, power unit-deals, inschrijfgeld, reis- en hotelkosten, het aanschaffen van superlicenties en activiteiten buiten de Formule 1. Met dit reglement wil de F1-organisatie het veld in de koningsklasse van de autosport meer gelijktrekken. Op termijn moet dit worden uitgebreid met een motorisch budgetplafond. Dat plan maakt deel uit van de gesprekken over een nieuw motorreglement en moet in 2026 van kracht zijn.

Waarom is de Formule 1 overgestapt op 18 inch banden? - Mr. Noknow via onze reactiemodule

De reden voor de overstap naar de nieuwe 18 inch velgen in 2022 is tweeledig: het esthetisch aspect en relevantie voor straatauto’s. Pirelli’s Formule 1-topman Mario Isola legt uit: “Deze beslissing is genomen door de komst van het nieuwe pakket. Dit idee komt vanuit de Formule 1, om de auto’s er moderner uit te laten zien.” Daarnaast speelt voor Pirelli een ander argument een belangrijke rol: de 18 inch band komt veel meer overeen met de banden die het bedrijf produceert voor de consument. “Wij zijn erg blij met deze overstap, want dit is goed voor onze technologieoverdracht van de Formule 1 naar de straatauto. Deze formaten zijn veel relevanter dan de 13 inch.”

De Italiaanse producent maakte zich achter de schermen al jaren hard voor de overstap naar het nieuwe formaat. In de zomer van 2014 gaf Lotus F1-reservecoureur Charles Pic op Silverstone al een demo met een F1-auto voorzien van 18 inch banden. Een klein jaar later reed Martin Brundle met een GP2-testauto in Monaco op dezelfde formaat banden.

Hoe komt een baanmarshal tijdens de race aan informatie en hoe weet hij wanneer hij moet vlaggen? - Hans Bloo per e-mail

Bij marshals in alle disciplines van de racerij is eigen waarneming het belangrijkste. Dat geldt voor gele vlaggen na een crash, maar ook voor bijvoorbeeld blauwe vlaggen. De marshals moeten de situatie op de baan nauwlettend in de gaten houden, en de race aandachtig volgen. In de hogere kampioenschappen zoals de Formule 1 staan alle baanposten in rechtstreeks contact met de wedstrijdleiding. Zodra er belangrijke beslissingen genomen worden door de wedstrijdleiding, zoals de inzet van een safety car of het stilleggen van de race, wordt dit gecommuniceerd aan de marshals langs de baan. Dit doet de wedstrijdsecretaris.

In de Formule 1 wordt steeds meer geautomatiseerd middels lichtpanelen langs de baan. Deze worden doorgaans bediend door een marshal, met uitzondering van beslissingen die gelden voor het gehele circuit zoals rode vlag en safety car-situaties. Een deel werkt automatisch: een groen paneel licht op na een geel paneel bij een eerdere baanpost.

Is er al iets bekend over de sanctie voor Lewis Hamilton vanwege het missen van het FIA-gala? - Meerdere inzenders

Op dit moment is er nog geen officieel bericht naar buiten gekomen over een straf voor Lewis Hamilton. De vicekampioen liet verstek gaan bij het jaarlijkse FIA-gala, terwijl de reglementen voorschrijven dat hij daar had moeten verschijnen. Nieuwbakken FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet in een eerder stadium al weten eerst met de coureur te willen praten voordat hij een beslissing neemt over een eventuele sanctie. Het lijkt echter uitgesloten dat een straf invloed zal hebben op het aanstaande Formule 1-seizoen (zoals puntenmindering of een schorsing). Vermoedelijk zal hij een FIA-symposium moeten bijwonen of moeten bijdragen aan promotionele FIA-activiteiten.

Waarom vindt de eerste F1-test in Barcelona achter gesloten deuren plaats? - Johan Visbeen - via e-mail

De opzet van de wintertests in 2022 heeft te maken met de reglementen. Volgens het regelboek mag er vanaf 2021 slechts één wintertest in de aanloop naar het seizoen plaatsvinden. De teams hebben er echter op aangedrongen om vanwege de ingrijpende reglementsverandering een tweede testweek toe te voegen aan het programma. Op dat moment was er al een deal gesloten met Bahrein om daar de officiële wintertest te laten plaatsvinden. Aangezien zij maximaal willen profiteren van de hype rondom de nieuwe wagens, is besloten om de test in Barcelona achter gesloten deuren plaats te laten vinden onder de noemer ‘shakedown’. De Formule 1 legt op haar eigen website uit: “Zoals gebruikelijk is bij activiteiten van de teams voorafgaand aan de eerste test, zal de shakedown in Barcelona niet voorzien zijn van livetiming. Ook worden er geen live-uitzendingen georganiseerd.” In Bahrein zal er wel livetiming en live-beeld beschikbaar zijn.

Waar volg ik de F1-test in Barcelona? - Frank Thormann per e-mail

Motorsport.com is met een groot team aan Formule 1-journalisten aanwezig op het Circuit de Barcelona-Catalunya voor de eerste onofficiële testweek van het seizoen. We houden onze lezers met een uitgebreid liveblog, sessieverslagen, video-analyses en reacties op de hoogte van alle ontwikkelingen in Spanje. Er zal geen livetiming beschikbaar zijn (zie vraag hierboven) en de test is ook niet live te volgen via F1TV Pro.

Lando Norris beweerde al enkele malen dat we de komende jaren esporters zullen zien gaan doorstromen naar de echte racerij. De realiteit is echter tot nu toe andersom geweest. Onze eigen Jarno Opmeer kon niet doorbreken in de echte racerij maar is nu tweevoudig F1 esportskampioen. Dus wie heeft er gelijk? - Rolf Siebelink

Dat esports enorm aan het groeien is, daar is iedereen het wel over eens. Met name sinds de coronacrisis heeft het virtuele racen een vlucht genomen, mede te danken aan de esports-activiteiten van onder meer Lando Norris, Max Verstappen en diverse Nederlandse topcoureurs. Door de toenemende aandacht zijn ook de verdiensten gegroeid. Een goede esporter kan een meer dan prima boterham verdienen in de virtuele wereld. Bovendien neemt de aandacht voor simracers bij de grote teams en kampioenschappen toe: door toenemende kwaliteit van simulatoren en esporters, en afnemende mogelijkheden door bijvoorbeeld budgetplafonds, worden de handen vaker ineengeslagen.

In dit geval hebben beide partijen gelijk. Er zijn coureurs die vanuit de racerij de overstap maken naar het simracen en daar uitstekend presteren (met Jarno Opmeer als uitstekend voorbeeld). Andersom is dat ook het geval. Neem Cem Bolukbasi. De Turkse rijder begon in 2017 met zijn virtuele loopbaan en racet komend jaar voor Charouz in de Formule 2, de laatste trede voor de Formule 1. Ongetwijfeld zullen er de komende jaren veel meer voorbeelden volgen, beide richtingen op.

Heb jij ook een prangende vraag over de Formule 1? Stuur hem in, en misschien lees je het antwoord wel in de volgende update! Stuur je vraag naar nl.info@motorsport.com onder vermelding van Motorsport Mailbox.