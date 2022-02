Norris experimenteert om rijstijl aan te passen aan nieuwe F1-auto

Met de terugkeer van het grondeffect zet de Formule 1 in op de grootste verandering sinds 2009, terwijl Red Bull-ontwerper Adrian Newey zelfs spreekt van de grootste ingreep sinds 1983. Het heeft in de afgelopen maanden veel van de mensen achter de schermen gevraagd, al ontkomen de mannen in de schijnwerpers er ook niet aan. Zo verwacht Lando Norris dat ook coureurs zich moeten aanpassen aan de nieuwe creaties. Volgens de verwachtingen zullen de 2022-auto's iets meer 'glijden' dan de vorige generatie F1-auto's, waarbij het idealiter iets meer op de coureur aankomt.

Het vergt in theorie een andere rijstijl en daar is Norris alvast op voorbereid. "Dat speelt natuurlijk wel continu in mijn achterhoofd. Ik heb al veel tijd doorgebracht in de simulator en dat was zeker niet alleen maar om de auto door te ontwikkelen. Ik wilde mezelf ook voorbereiden om met een andere stijl in deze auto's te rijden, mocht dat nodig zijn", laat de jonge Brit aan onder meer Motorsport.com weten. "Onze auto van de voorbije jaren vergde een specifieke rijstijl. Dat was ook wel te zien toen Daniel naar ons team kwam en in onze wagen ging rijden. Sommige auto's van het vorige reglement waren gewoonweg makkelijker om je aan aan te passen dan andere auto's."

Dat aanpassen moet nu weer gebeuren en zorgt voor uiteenlopende gedachten bij de coureurs. "Deze omwenteling zal beter bij de rijstijl van bepaalde coureurs passen dan bij die van andere rijders. Het kan in potentie best lastig voor mij worden, maar goed, zo is het leven. Je moet er gewoon mee om zien te gaan", aldus de vijfvoudig podiumfinisher. "In de klassen onder de Formule 1 heb ik er ook mee om moeten gaan. Ik heb steeds één vol seizoen in een juniorklasse gereden en moest daarin meteen zien te presteren. Het is aan F1-kampioenen en racewinnaars te zien dat het aanpassen nog niet zo makkelijk is, maar ik hoop toch dat ik aardig met deze verandering uit de voeten kan. Dat het anders wordt en iets anders van ons gaat vergen, is in ieder geval wel duidelijk."

Video: Lando Norris in actie met de nieuwe McLaren MCL36