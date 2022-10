VIDEO: Ricciardo op 0.003 seconde uitgeschakeld in Q2 in Japan Daniel Ricciardo heeft zijn sterke vijfde plek in Singapore geen vervolg kunnen geven in de kwalificatie in Japan, waar hij in Q2 is uitgeschakeld. Bekijk in de onderstaande video hoe de McLaren-coureur op het laatste moment net naast een ticket voor Q3 grijpt.