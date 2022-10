Na de droge derde vrije training begon de kwalificatie van de Grand Prix van Japan ook onder droge omstandigheden. Na 18 minuten kwam Q1 ten einde en werden de vijf langzaamste rijders uitgeschakeld. Alexander Albon werd ternauwernood uitgeschakeld in een sessie waarin de verschillen klein waren. Ook Pierre Gasly haalde het niet nadat hij in beide runs met een remprobleem kampte, wat hij via de boordradio in duidelijke bewoordingen liet blijken. Ook Kevin Magnussen viel ietwat verrassend af, terwijl Canadezen Lance Stroll en Nicholas Latifi de langzaamsten waren en dus ook klaar zijn na Q1.

In de video bovenaan de pagina zie je de slotfase van Q1, in de video hieronder de boze boordradio van Gasly.