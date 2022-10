Verstappen pakt pole in Japan, heeft bijna-aanvaring met Norris

Nadat de vrije trainingen op vrijdag in natte condities werden verreden, kwamen de coureurs zaterdag in actie op een droge baan. Dit zorgde voor een drukke laatste training op Suzuka, waarin Max Verstappen de snelste tijd reed. De Nederlander ging drie tienden rapper dan Ferrari-duo Carlos Sainz en Charles Leclerc.

Verstappen heeft zondag een nieuwe kans om de wereldtitel veilig te stellen. Als hij de wedstrijd wint én de snelste raceronde rijdt, is hij tweevoudig wereldkampioen. In alle situaties moet hij acht punten meer scoren dan Charles Leclerc en zes punten meer dan Sergio Perez om de titelstrijd in Japan te beslechten. Een plek op de eerste startrij zou vast een stap in de goede richting zijn.

Q1: Verstappen opent als snelste

Aan het begin van de kwalificatie was Verstappen meteen snel onderweg door 1.30.224 op de klokken te brengen. Sainz en Leclerc kwamen niet aan die tijd aan door respectievelijk 1.30.336 en 1.30.402 te rijden. Fernando Alonso liet zich net als in de derde training eerder op de dag zien door zijn Alpine naar de vierde tijd te sturen en zo sneller te zijn dan Perez in de Red Bull.

Achter de topteams zat het bijzonder dicht bij elkaar, waardoor het aan het einde van de sessie spannend werd wie er door zou gaan naar Q2 en wie na Q3 al kon uitstappen. Zhou Guanyu en Sebastian Vettel reden op de valreep een tijd waarmee ze zich plaatsten voor de het tweede kwalificatiedeel. De Chinees ging naar de tiende tijd, terwijl de Duitser - viervoudig winnaar op Suzuka - met de hakken over de sloot doorging door de vijftiende tijd te rijden.

AlphaTauri-rijders Pierre Gasly, die eerder op zaterdag door Alpine bevestigd werd voor 2023, en Yuki Tsunoda worstelden met hun remmen. Maar waar de Japanner wel een tijd wist te rijden die goed genoeg was voor Q2, bleef de Fransman tot zijn grote ergernis steken op P17. Ook Alexander Albon, wiens eerste rondetijd geschrapt werd wegens track limits, Kevin Magnussen, Lance Stroll en Nicholas Latifi waren op het moment suprême niet snel genoeg.

Q2: Perez meldt zich bovenaan

De toppers kwamen aan het begin van het tweede kwalificatiesegment de baan op met een gebruikte set zachte banden. Sainz opende het bal met 1.30.444, die Leclerc net niet wist te verbeteren door rond te gaan in 1.30.486. Verstappen eigende zich kort daarop de eerste stek in de tijdenlijst toe door een 1.30.346 te laten noteren. De top-drie had er vertrouwen in dat hun tijden goed genoeg waren voor Q3 en bleef gedurende het restant van Q2 binnen.

Bij het uithangen van de vlag - de zon stond inmiddels behoorlijk lagen - waren er echter nog veel verbeteringen. Sergio Perez ging paars in alle sectoren en zette zichzelf bovenaan met 1.29.925, waarmee hij vier tienden sneller was dan Verstappen eerder was gegaan. Alonso ging eveneens nog sneller dan de regerend wereldkampioen met 1.30.343, zodat de Limburger derde was in Q2.

Esteban Ocon en Lewis Hamilton verbeterden zich naar de vierde en vijfde tijd, waardoor Sainz naar P6 zakte. Verbeteringen van George Russell en Lando Norris zorgden ervoor dat Leclerc uiteindelijk negende was. Vettel was goed voor de tiende tijd en daarmee de laatste die doorging naar Q3. Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Tsunoda, Zhou en Mick Schumacher waren derhalve klaar.

Q3: Moment tussen Verstappen en Norris

Leclerc was de eerste die een tijd liet noteren in Q3 en legde de lat op 1.29.557. Sainz bleef daar met een 1.29.702 ruim een tiende van verwijderd. Verstappen ging vervolgens wel sneller dan Leclerc en stond na de eerste runs met 1.29.304 bovenaan in de tijdenlijst.

Kort daarop werd duidelijk dat Verstappen en Norris tijdens hun ronde uit de pits een heftig moment met elkaar hadden gehad. De Nederlander bleek bij het opwarmen van de banden kortstondig de controle over de achterkant van zijn Red Bull kwijt te zijn geraakt bij de 130R. Net op dat moment kwam Norris met behoorlijk wat snelheid aanstormen en de Brit moest het gras op om een botsing te voorkomen. De wedstrijdleiding liet later weten het incident na de kwalificatie te zullen onderzoeken.

Met nog enkele minuten te gaan keerden de coureurs terug op de baan voor hun laatste run. Leclerc ging aan het einde van de kwalificatie paars in de eerste sector en verbeterde zich naar 1.29.314, waarmee hij een honderdste van de eerdere tijd van Verstappen zat. Sainz kwam tijdens zijn laatste vliegende ronde tot 1.29.361, waarmee hij 0.057 langzamer was dan Verstappen, die zich niet meer zou verbeteren maar wiens eerste tijd dus goed genoeg was voor pole. De Red Bull-coureur ging tijdens zijn laatste snelle ronde wijd bij de tweede bocht en verloor een stuk bodywork terwijl zijn auto over de kerbstones denderde, zodat een nieuwe snelle tijd uitbleef. De pole was niettemin voor Verstappen, al moet hij nog wel naar de stewards moet voor zijn moment met Norris. Leclerc en Sainz staan zondag tweede en derde op grid, Perez bezet de vierde startplaats.

Alpine kwam verrassend sterk voor de dag met de vijfde tijd van Ocon en zevende tijd van Alonso. Hamilton en Russell moeten hierdoor genoegen nemen met zesde en achtste startplek. Vettel kwalificeerde zich uiteindelijk als negende, terwijl Norris na zijn hachelijke rit door het gras langzaamste was in Q3.

De Grand Prix van Japan begint zondag om 7.00 uur 's ochtends Nederlandse tijd. Die dag lijkt er opnieuw een goede kans op regen te zijn.

Video: Het moment tussen Verstappen en Norris in Q3

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Japan: