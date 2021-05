De inhaalactie buitenom in bocht 3 van Charles Leclerc op Valtteri Bottas was er één voor de geschiedenisboeken. Leclerc pakte er de derde plaats mee, maar moest die plek in het verloop van de race weer teruggeven aan Bottas.

De Monegask eindigde uiteindelijk net naast het podium, maar kon prima leven met die plek. Niet alleen door het tempo dat de Ferrari SF21 afgelopen weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya aan de dag legde, maar vooral ook door het feit dat hij eindelijk weer eens met een Mercedes kon knokken.

De inhaalmanoeuvre van Leclerc op Bottas had veel weg van de waanzinnige actie van Fernando Alonso vlak na de start van de Grand Prix van Spanje van 2013. Destijds haalde Alonso - ook in een Ferrari - eerst Kimi Raikkonen (Lotus) in, om vervolgens op zo'n beetje dezelfde plaats als Leclerc Mercedes-coureur Lewis Hamilton te verschalken.

Formula 1 legde beelden naast (boven) elkaar: