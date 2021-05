Fernando Alonso begon zijn thuisrace op het Circuit de Barcelona-Catalunya op de tiende positie. Daardoor moest hij op de zachte band starten en dat beviel hem niet, zo gaf hij na de kwalificatie al aan. In de race werd duidelijk waarom: Alpine stuurde hem op pad met een eenstopsstrategie. Daardoor leek Alonso enige tijd op weg naar een puntenfinish, tot hij in de slotfase veel terrein prijsgaf toen rivalen op nieuwe banden de aanval konden openen. Na een tweede stop laat in de race zat er niet meer in dan P17.

Die eenstopper was volgens Alonso een risico, maar dat risico was volgens hem ook nodig om kans te maken op punten. “Het was riskant, maar we lagen elfde toen iedereen naar binnen kwam voor zijn pitstop. Dus we moesten antwoorden op Gasly, die in ronde 23 of 24 stopte, en daarna waren we weer elfde”, vertelde de Spanjaard na de race. “De beste manier om naar P10 te komen was in mijn ogen door risico te nemen, en dat hebben we zeker gedaan. Het hielp niet, want richting het einde waren de banden eraan. Maar als we dat niet doen en buiten blijven, dan halen Gasly en Vettel ons waarschijnlijk in en rijd je de rest van de race op P12 of P13. Dus ja, het was lastig.”

Sterker in kwalificatie dan race

Ook teamgenoot Esteban Ocon had het in de race lastiger dan tijdens de kwalificatie. Daarin zette hij knap de vijfde tijd neer, om in de race terug te zakken naar P9. Slechts twee punten hield Alpine dus over aan de Spaanse Grand Prix. “Eerlijk gezegd denk ik dat we in de kwalificatie sneller zijn dan in de race. In de race waren de verschillen nog kleiner dan in de kwalificatie, want de prestaties van alle auto’s [in de middenmoot] lijken heel erg op elkaar”, verklaarde Alonso. Wanhoop is er echter niet bij de Franse fabrieksformatie, want ondanks de lastige race zag hij aanknopingspunten voor de aankomende wedstrijden.

“We hadden graag een betere positie gehad aan de finish en punten gescoord, maar dat was niet mogelijk. Het weekend in zijn algemeenheid was heel positief. In Portimao waren we competitief, maar we wisten niet of dat alleen aan het circuit lag. Maar in Barcelona waren we opnieuw competitief”, aldus Alonso. “Laten we een aantal races afwachten, maar ik denk dat wij het vijfde team kunnen zijn achter Ferrari en McLaren. En dat is goed nieuws, want in de eerste twee races was het moeilijker om Q3 te halen. We hebben nog werk te verzetten, ook qua strategie en het begrijpen van de banden. Maar het is niet zo dat de banden hier een verrassing waren. We namen het risico omdat we een punt wilden scoren.”