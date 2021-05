De 39-jarige Fernando Alonso bereikte zaterdag in de kwalificatie weliswaar Q3, maar kon in die beslissende sessie geen vuist maken. Waar Alpine-teamgenoot Esteban Ocon boven zichzelf uitsteeg en zich naar een keurige vijfde startplaats knokte, bleef de Spanjaard steken op de tiende plaats.

De tweevoudig wereldkampioen had eigenlijk op iets meer gehoopt. “Het is duidelijk dat P10 niet ideaal is, want je start [verplicht] op de oude banden van Q2 en je staat ook nog eens aan de vuile kant van de baan.” Wat dat betreft zouden één of drie plaatsen verder naar achteren op de grid zelfs een voordeel zijn geweest, mokte Alonso.

De startpositie en bandenkeuze is buitengewoon belangrijk in Spanje, beaamden ook Lewis Hamilton en Max Verstappen en dus had Alonso liever helemaal niet in Q3 willen staan. Vanaf P11 of P13 zou hij namelijk een setje verse banden hebben mogen steken en aan de schone kant van de baan hebben mogen starten. Maar op die plekken staan nu de Aston Martins van Lance Stroll en Sebastian Vettel en die starten wel op vers rubber. Alonso voorziet dan ook een moeizame start en race. “Ik denk dat het moeilijk gaat worden om in de punten te komen”, vervolgde de Spanjaard na de kwalificatie. “We moeten agressief zijn en we hebben een goede start nodig, een goede run naar de eerste bocht. En na twee of drie ronden moeten de posities min of meer ingenomen zijn voor de rest van de race, omdat inhalen zo moeilijk is.”

Ocon: "bevestiging van harde werk"

Teamcollega Ocon was uiteraard wel tevreden. De Fransman kent een stijgende lijn in zijn kwalificaties en zijn vijfde startplek zondagmiddag in Barcelona is zijn beste van het seizoen. "Het is zo bemoedigend. Het is de bevestiging die we wilden. Hier in Barcelona kent iedereen het circuit heel goed en zijn alle teams snel. We zijn erg blij dat we de bevestiging hebben gekregen dat wat we doen, ook echt werkt en dat we het tempo hebben om in de top vijf te staan."