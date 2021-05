Mercedes gaf ruim 373 miljoen uit in Formule 1-seizoen 2020

Waar Mercedes in 2019 nog £333,2 miljoen (omgerekend ruim 382,8 miljoen euro) uitgaf om beide wereldtitels te winnen, is dat bedrag vorig jaar iets gezakt naar een kostenplaatje van 324,9 miljoen Britse ponden. Deze daling van de uitgaven valt te verklaren door het feit dat er minder races werden verreden, terwijl de Formule 1 zelf ook maatregelen neemt om de uitgaven omlaag te brengen. Zo hanteert de koningsklasse dit jaar onder andere een budgetplafond van 132 miljoen euro, al zal een flink deel van het bedrag dat Mercedes heeft uitgegeven – bijvoorbeeld het salaris van de coureurs - niet onder deze budget cap vallen.

De jaarcijfers van Mercedes laten ook zien dat het team ondanks de coronacrisis niet alleen op sportief, maar ook op financieel vlak een vrij goed jaar heeft gedraaid. Zo daalde de omzet van het team vorig jaar maar licht van €417,7 miljoen in 2019 naar €408,4 miljoen in 2020. De winst na belasting kwam uiteindelijk te liggen op €15,6 miljoen, iets lager dan de €16,9 miljoen het jaar ervoor.

De jaarcijfers van Mercedes hebben alleen betrekking op het raceteam in Brackley, dat jaarlijks – net als de klantenteams – voor het gebruik van de Formule 1-motoren een kleine €15 miljoen overmaakt aan de motorendivisie in Brixworth. Ondanks het budgetplafond heeft Mercedes vorig jaar ook weer meer personeel aangenomen. Waar er in 2018 nog 968 mensen werkzaam waren in Brackley, groeide het personeelsbestand vorig jaar van 1016 naar 1063 werknemers.

“Het team zal in 2021 haar financiële duurzaamheid blijven ontwikkelen”, licht teambaas Toto Wolff de cijfers toe. “Het wordt hierin gesteund door maximaal te blijven presteren onder de nieuwe financiële reglementen, terwijl het team ook diverser en breder inzetbaar wordt door de Applied Science-divisie.” De samenwerking met INEOS – dat een derde van de aandelen in het team in handen krijgt – zorgt er ook voor dat het team in Brackley zich vaker op andere projecten dan alleen de Formule 1 zal storten.

Over de impact van de pandemie vertelt Wolff: “Dankzij diverse bronnen aan inkomsten gedurende het jaar kan het bedrijf nog steeds winstgevend opereren en aan alle financiële verplichtingen voldoen. We zullen een voorzichtige aanpak blijven hanteren wat betreft de mogelijke impact op het bedrijf. Daarnaast blijven we onvoorziene plannen regelmatig bestuderen om de impact van het virus op het bedrijf te verzachten. Als high-techbedrijf kan het team zich competitief en commercieel aanpassen aan veranderingen en zal het blijven investeren in de capaciteiten en bedrijfscultuur om succes op middellange en lange termijn, zowel op als naast de baan, te garanderen.”

Mercedes reed zich flink in de kijker

Tenslotte laat Mercedes ook weten dat 19.2% van alle Formule 1-uitzendingen in 2020 op het team uit Brackley was gericht. Het is een lichte afname ten opzichte van 2019, toen het team van Mercedes voor 23.6% van de tijd in beeld was. Daarmee zou het team voor haar commerciële partners alles bij elkaar een cumulatieve advertentiewaarde van $5.873 miljard hebben gegenereerd.