Mercedes en Red Bull Racing kunnen het zich doorgaans wel permitteren om het tweede deel van de kwalificatie af te werken op een hardere compound. Een run op mediums betekent dat er ook op die banden kan worden gestart en dat betekent weer dat de eerste run kan worden verlengd. Het is een beproefd recept, maar niet in Catalonië. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya geldt er volgens de top drie van zaterdag een ander devies: Track position is key.

Dat verklaart in combinatie met een vrij lange run naar de eerste bocht ook meteen waarom beide topteams voor softs zijn gegaan. "Het is meer dan zeshonderd meter naar de eerste bocht, dat is behoorlijk lang. Het verschil tussen beide banden [qua grip bij de start] is ongeveer zes meter. Hier is een goede tractie extreem belangrijk", legt Hamilton aan onder meer Motorsport.com uit. Mercedes wil absoluut niet verrast worden door pakweg een Ferrari of een Alpine vanaf de tweede of derde startrij. "Je hebt hier niet echt een voordeel van die mediums. Als je wel op mediums start en als iemand achter je op softs staat, dan is het riskant."

Geen keuze uit voorzorg

Dat geldt des te meer doordat inhalen geen sinecure is, zo weet ook teamgenoot Bottas. De Fin kende vorig jaar een beroerde start in Barcelona en mag het deze zondag vanaf P3 proberen. "De baanpositie is op dit circuit cruciaal. Je wilt absoluut geen terrein verliezen bij de start. Dat is het allerbelangrijkste en vandaar onze keuze voor de mediums." Verstappen bleek - net als de tactici van Red Bull - een vergelijkbare mening toegedaan. Er is wel gesuggereerd dat Red Bull en Mercedes zaterdag het zekere voor het onzekere hebben genomen doordat de verschillen relatief klein waren. Verstappen spreekt dat echter tegen en stelt dat het enkel en alleen met het oog op de zondag is gedaan. "Ik denk dat we ons ook makkelijk op de mediums hadden gekwalificeerd, maar het was vandaag niet nodig." Het is overigens wel zeer interessant om te zien hoelang die rode banden het in de eerste stint volhouden. Helmut Marko heeft al aangegeven dat zijn team bij warm weer voor een tweestopper kan gaan.

Video: De kwalificatie van Verstappen en de tactische opties voor zondag besproken in een nieuwe F1-update