Het Finse circuit KymiRing – gelegen in de regio van Kymenlaakso in het zuiden van het land – stond in 2019 op het punt om op de MotoGP-kalender te komen. Na een geslaagde test werd het debuut echter tot twee keer toe uitgesteld vanwege COVID-19. De race kon daarnaast ook niet achter gesloten deuren plaatsvinden omdat de paddock nog niet compleet was en er een gebrek was aan degelijke toegangswegen. In 2022 zorgde het Russisch-Oekraïense conflict ervoor dat de bevoorradingsketens afbrokkelden. Het circuit kon niet op tijd worden gehomologeerd, waardoor het doorgeschoven werd naar dit jaar. Nieuwe financiële problemen voor de ontwikkelaar van het circuit staken daar nogmaals een stokje voor.

Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas heeft discussies gevoerd over een mogelijk stappenplan om het circuit nieuw leven in te blazen. De Fin ziet mogelijkheden voor de Formule 1, aangezien dit de enige baan in het Noord-Europese land is dat een Grade One-licentie heeft. Deze is nodig om een Grand Prix in de koningsklasse te mogen organiseren. “Ik zou graag een mooi circuit in Finland zien. Helaas is het bedrijf achter het circuit nu failliet, dus het wordt geen makkelijke opgave. Ik ben met ze in gesprek geweest om te kijken hoe ik iets kan bijdragen. Tot nu toe is dat alles: alleen maar praten. Het is niet makkelijk. Finland heeft strenge winters, dus dat betekent dat er in ieder geval niet in de winter gereden kan worden. Ik zal onderzoeken of er mogelijkheden liggen”, aldus de tienvoudig GP-winnaar.

Volgens de website zijn de Finse motorsportbond, marketingbedrijf AKK Sports, investeringsbedrijf A. Ahlström en het lokale bestuur van Litti grootaandeelhouders van het circuit. Naar verluidt staat de KymiRing 25 miljoen euro in het rood na onder meer contractuele boetes vanwege de geannuleerde MotoGP race. De accounts op de sociale media zijn inmiddels al zeven maanden inactief. De laatste motorrace voor het wereldkampioen in Finland vond plaats in 1982 op het stratencircuit van Imatra.