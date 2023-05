Max Verstappen doet in plaats van GP Imola mee aan online race

Als gevolg van het aanhoudende noodweer in de Italiaanse regio Emilia-Romagna ging er woensdag een streep door de Grand Prix in Imola. Door hevige regenval kampt het gebied met overstromingen en aardverschuivingen. Ook op het Autodromo Internationale Enzo e Dino Ferrari waren er problemen. Zo kwamen de supportpaddock en tv-compound blank te staan en moesten de voorbereidingen op het evenement dinsdag worden stilgelegd, waarna het verzoek kwam om ook woensdag niet naar het circuit te komen. Op woensdagmiddag kwam de mededeling dat de Grand Prix in zijn geheel niet doorgaat. In een statement deelde F1 mee dat het niet mogelijk is om het evenement op een veilige manier te houden en het niet goed zou zijn om de lokale autoriteiten en reddingsdiensten, die momenteel hun handen vol hebben aan de noodsituatie, nog verder te belasten.

Sinds de afgelasting van de Grand Prix van Emilia-Romagna gaan er op social media stemmen op om komend weekend een virtuele race te houden waaraan de F1-coureurs mee kunnen doen. Team Redline, de simraceformatie van Max Verstappen, gooide donderdag olie op het vuur met een tweet met symbooltjes van de Italiaanse vlag, een gamecontroller en een paar ogen, en daarbij als begeleidende tekst: ‘Stay tuned’. Op donderdagavond maakte Team Redline bekend dat Real Racers Never Quit, een simracecompetitie die drie jaar geleden het levenslicht zag tijdens de pandemie, dit weekend terugkeert met steun van Verstappen.com Racing en Red Bull. “U vraagt, wij draaien: Real Racers Never Quit maakt komende zondag zijn langverwachte terugkeer. Houd deze plek in de gaten voor de line-up…”, aldus Team Redline op Twitter.

Vrijdagmiddag werden de eerste deelnemers bekendgemaakt voor Real Racers Never Quit by Verstappen.com Racing, zoals het evenement officieel wordt genoemd. Het ging hierbij om Team Redline-coureurs Atze Kerkhof, Jeffrey Rietveld, Kevin Siggy, Enzo Bonito, Gianni Vecchio, Luke Bennett, Chris Lulham, Josh Thompson en Diogo Pinto. Vervolgens werden onder andere Alpine F1-reserverijder Jack Doohan, Aston Martin F1-reserve Felipe Drugovich, F2-coureur Richard Verschoor en een batterij Red Bull-junioren aangekondigd, alvorens ook de deelname van Max Verstappen officieel in een tweet werd bevestigd. De coureur van Red Bull Racing kroonde zichzelf in 2020 tijdens de coronapandemie nog tot kampioen van Real Racers Never Quit. Meer details omtrent het simevenement, waaronder op welke baan er wordt gereden en met welke auto, worden op een later moment naar buiten gebracht.

Real Racers Never Quit begint zondag om 15.30 uur en wordt live uitgezonden op het Twitch-kanaal van Team Redline.