Dit weekend zou op het Autodromo Internationale Enzo e Dino Ferrari de Grand Prix van Emilia-Romagna plaatsvinden, maar vanwege hevige regenval en overstromingen in het gebied kan de race niet doorgaan. Verschillende plaatsen in de regio zijn zwaar getroffen door het noodweer en ook op het circuit van Imola is sprake van wateroverlast. De Formule 1 kwam tot de conclusie dat het niet mogelijk is om daar dit weekend veilig een Grand Prix te organiseren en het niet goed zou zijn om de lokale autoriteiten en reddingsdiensten extra te belasten door een groot evenement in die regio te houden, en besloot de race af te gelasten. De wedstrijd in Imola gaat dus niet door, maar er wordt dit weekend nog wel geracet door Max Verstappen: hij treedt zondag aan in Real Racers Never Quit by Verstappen.com Racing.

“Op woensdagmiddag kwam het nieuws dat de Grand Prix niet doorging en vervolgens kwam Max zelf met het idee om een simrace te organiseren, zodat er dit weekend toch nog iets te beleven is voor de fans, maar ook om aandacht te vragen voor wat er zich in Emilia-Romagna afspeelt en om de mensen die getroffen zijn door het noodweer te steunen. “Dit gebeurt dus echt op Max zijn initiatief”, laat Atze Kerkhof van Team Redline aan Motorsport.com weten. “Max doet zelf natuurlijk mee en er zal een flink aantal leden van het Red Bull Junior Team van de partij zijn met Enzo Fittipaldi, Ayumu Iwasa, Arvid Lindblad, Jak Crawford en Isack Hadjar. Verder zullen er coureurs uit de Formule E meedoen, waaronder Antonio Felix da Costa en Oliver Rowland. Drievoudig Supercars-kampioen Shane van Gisbergen en Luke Browning hebben eveneens hun deelname toegezegd.”

Via Twitter zijn ook F2-coureur Richard Verschoor, Aston Martin-reserve Felipe Drugovich en Alpine-reserve Jack Doohan bevestigd. Er wordt gemikt op een grid van vijfentwintig tot dertig coureurs. Kerkhof doet zelf ook mee, net als enkele andere rijders uit de Team Redline-stal. “Maar ook Sebastian Job, die deel uitmaakt van het Red Bull Racing Esports-team. Het wordt dus een mooie mix van professionele simcoureurs en namen die normaliter op het circuit uitkomen.”

Net als de eerdere races die onder de noemer Real Racers Never Quit werden verreden, zal er gereden worden op iRacing. “We gaan op het circuit van Imola vier races achter elkaar afwerken, met vier verschillende auto’s”, legt Kerkhof het format van het evenement van zondag uit. “We doen een race met een Formule 3, een race met een Formule Ford, een race met een Mazda MX-5 en een race met een Toyota GR86. Max heeft deze wagens uitgekozen, omdat ze niet al te moeilijk zijn om onder de knie te krijgen in het spel, leuk zijn om mee te rijden en voor onderhoudende races kunnen zorgen voor de kijkers. We hadden ook voor een Formule 1 of GT3 kunnen gaan, maar dan ben je veel meer tijd kwijt aan het leren kennen van de gameversie van de auto en zal het er in de races misschien ook minder competitief aan toegaan. Maar omdat we op de eerste plaats races willen hebben die leuk zijn om naar te kijken, heeft Max deze vier uitgekozen.”

Zoals eerder genoemd wil Verstappen met de simrace geld ophalen voor de slachtoffers van het noodweer in Emilia-Romagna. “We zullen dezelfde actie ondersteunen als AlphaTauri”, licht Kerkhof toe. “Zoals je weet is dat team gevestigd in Faenza en is die plaats ook hard getroffen. We zullen een link en QR-code in de stream tonen die gebruikt kunnen worden om geld te doneren aan het noodfonds. We zullen iedereen die kijkt aanmoedigen om een donatie te doen.”

Halsoverkop een groot simrace-evenement opzetten is geen sinecure. Kerkhof: “Verstappen.com Racing en Team Redline hebben samen de schouders eronder gezet om dit evenement van de grond te krijgen. En Verstappen.com Racing wordt op haar beurt ondersteund door Red Bull, dat geholpen heeft om enkele van deze coureurs bijeen te krijgen. Dus ja, het is veel werk, maar dat Verstappen.com Racing en Team Redline de handen ineen hebben geslagen, maakt het een stuk gemakkelijker.”

Wat is Verstappen.com Racing?

Verstappen.com Racing is begin 2022 opgericht en dient als paraplu voor alle race-initiatieven die door Verstappen.com, het officiële platform van Max Verstappen, worden ondersteund. Het gaat daarbij dus om Team Redline, de simraceformatie waarvoor Verstappen zelf actief is, maar ook om de rally-activiteiten van vader Jos, die recentelijk zijn eerste rallyzege behaalde, en de racecarrière van Thierry Vermeulen, die dit jaar in de DTM en de GT World Challenge Europe Sprint Cup uitkomt.

“Max heeft Verstappen.com Racing een jaar geleden opgezet om zijn passie voor racen in het algemeen handen en voeten te geven”, vertelt Kerkhof. “Het is een project dat groter en groter aan het worden is. Dit soort dingen kosten natuurlijk tijd, maar als je kijkt naar hoe Jos het doet in de rally, Thierry zich in een paar jaar tijd heeft opgewerkt naar de DTM en hoe Team Redline zich aan het ontwikkelen is, dan zie je dat Verstappen.com Racing echt aan het groeien is.”

“Max steekt dus ook buiten de Formule 1 om veel tijd en energie in racen”, aldus Kerkhof. “Dat hij, nadat de race in Imola was afgelast, meteen begon na te denken over het organiseren van een alternatief evenement, zegt in dat opzicht al een hoop.”

Real Racers Never Quit by Verstappen.com Racing begint zondag om 15.30 uur en is live te volgen via het Twitch-kanaal van Team Redline.