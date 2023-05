Voor het eerst dit jaar stond Jos Verstappen aan de start van een rally. Dat deed hij met zijn nieuwe Skoda Fabia FS Rally2. De Limburger heeft al wel de nodige testkilometers afgelegd, maar kwam nog niet in competitief verband in actie. Dat gebeurde afgelopen zondag in het westen van België. In totaal stonden elf proeven op het programma, waarvan een groot deel meerdere malen verreden moest worden. Verstappen en bijrijder Renaud Jamoul stonden er de gehele dag goed bij, ondanks wat schoonheidsfoutjes.

“Op de tweede stage, tijdens de eerste omloop, maakte ik een foutje bij aanremmen op het gladde asfalt en bij het insturen schoot ik rechtdoor. Daar heb ik denk ik twaalf seconden tijd verloren. En later duwde ik per ongeluk op het knopje van de handrem. Daardoor waren de remmen geblokkeerd. Het duurde toch een paar tellen voor ik besefte wat er mis was. Zo goed ken ik de Skoda nog niet. We zitten dicht bij elkaar maar het zijn die kleine foutjes die niet mogen gebeuren”, blikt de oud-coureur van onder andere Benetton, Arrows en Tyrrell in gesprek met Verstappen.nl terug.

Ondanks deze momentjes reed Verstappen sterke proeven. Al gauw bleek het duel om de zege te gaan met concurrent Davy Vanneste. Na bijna een uur aan proeven eindigde het duo met exact dezelfde tijd. Aangezien Verstappen in de eerste proef van de dag beter gepresteerd had, kreeg hij de winst in handen. “Dit doet me enorm goed. Het was een moeilijke periode voor me omdat ik een paar maanden niet kon rijden”, aldus Verstappen, wiens rallyseizoen wegens gezondheidsklachten later begon. “Dat ik op deze manier terugkeer, daar ben ik super tevreden mee. Toen het gedurende de dag begon te regenen, was het echt verraderlijk glad, maar toen kon ik tijd terugpakken. Ik ben heel blij met mijn eerste rallywinst.”

Op 20 mei staat de volgende rally op het programma voor Jos Verstappen.