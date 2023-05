Het is behoorlijk snel gegaan met de autosportcarrière van Thierry Vermeulen, de zoon van Max Verstappen-manager Raymond Vermeulen. Na in 2020 voor het eerst achter het stuur van een raceauto te zijn gekropen, werd er in 2021 deelgenomen aan de Porsche Carrera Cup Benelux en daaropvolgend de Porsche Sprint Challenge Middle East. Vorig jaar maakte hij de stap naar de ADAC GT Masters, waarin hij samen met zijn Italiaanse teamgenoot Mattia Drudi een sterke tweede plaats behaalde op Circuit Zandvoort. En dit jaar wacht er weer een nieuwe uitdaging: de Deutsche Tourenwagen Masters, oftewel de DTM. Met als belangrijkste verschil: hij heeft de auto helemaal voor zichzelf.

“Het wordt zeker een uitdaging, maar daar doen we het ook voor”, laat Vermeulen, die vorig jaar gestopt is met zijn studie om zich honderd procent op het racen te kunnen storten, in gesprek met Motorsport.com weten. Een voorname reden om naar de DTM te gaan is dat de Duitse autosportbond ADAC, die het kampioenschap vanaf dit jaar in beheer heeft, deze serie als de topklasse heeft aangewezen. Vermeulen: “Het was voor ons belangrijk om in het hoofdkampioenschap te blijven. Vorig jaar was dat nog de ADAC GT Masters, maar dit jaar is dat de DTM geworden. Ondanks dat deze stap eerder komt dan gepland, grijp ik deze kans met beide handen aan.”

Nog maar drie jaar geleden stond Vermeulen voor het eerst aan de start van een autorace. “Het is heel snel gegaan”, erkent hij. “Vanaf het moment dat we zijn begonnen, zijn we elk jaar een stap hoger gegaan. Dat is denk ik ook de reden waarom echte topprestaties zijn uitgebleven. Ik denk persoonlijk dat je daarvoor iets meer tijd in hetzelfde kampioenschap moet doorbrengen. Als ik langer in de ‘ADAC’ zou zijn gebleven, dan zouden de resultaten ook vanzelf beter zijn geworden. Daar ben ik van overtuigd. Maar goed, deze aanpak heeft ons wel gebracht waar we nu zijn.”

Nieuwe Ferrari

En dat is aan de vooravond van zijn eerste seizoen in de DTM. Vermeulen gaat het avontuur aan met Emil Frey Racing, een team dat net als hij de overstap maakt van de ADAC GT Masters naar de DTM. “Vorig jaar reed ik voor Car Collection in de ‘ADAC’. Voor mijn eerste seizoen in dat kampioenschap was dat super. Ik heb bij dat team veel ervaring kunnen opdoen. Maar gedurende het jaar kwam wel het besef dat als we dit jaar opnieuw een stap wilden maken, we met een topteam in zee moesten gaan.” Het oog viel op Emil Frey Racing, het team dat vorig jaar kampioen werd in de ADAC GT Masters. “Zij vormden vorig jaar de ‘benchmark’, dus daarom zijn we met hen in gesprek gegaan. Op een gegeven moment vond er een shootout plaats in Barcelona, waar ook andere Nederlandse coureurs uit de GT en LMP aan meededen, en vervolgens is het balletje gaan rollen”, vertelt Vermeulen.

Emil Frey Racing was in de ADAC GT Masters met een Lamborghini actief, maar maakt voor de DTM de switch naar Ferrari. De sportwagenfabrikant uit Maranello heeft voor dit jaar een nieuw GT-model geïntroduceerd: de 488 maakt na jaren trouwe dienst plaats voor de 296. Een veelbelovend platform, aldus Vermeulen, al heeft hij afgelopen winter minder kilometers met het Italiaanse racemonster kunnen maken dan gehoopt. “Er zit heel veel nieuwe technologie in die auto, wat veel potentieel met zich meebrengt. Maar het maakte onze voorbereiding wel iets lastiger dan we van tevoren hadden ingeschat”, blikt Vermeulen terug op het voorseizoen. “We hebben uiteindelijk niet heel veel kunnen testen. Maar vijf of zes dagen. Andere teams hebben wel twee of drie keer zoveel getest. Dus dat was niet ideaal, maar ik ben verder wel heel tevreden over hoe ik me in de auto voel en heb er vertrouwen in dat we uiteindelijk een heel goede pace uit deze auto kunnen halen.”

Tijdens de officiële DTM-test op de Red Bull Ring was Vermeulen nagenoeg even snel als teamgenoot Jack Aitken. Aan het einde van de tweedaags test zat er slechts een halve tiende tussen de Nederlander en de Brit, die tot vorig jaar nog testcoureur was in de Formule 1. “We deden gedurende de twee dagen weinig voor elkaar onder, dus daar kunnen we heel tevreden mee zijn”, vertelt Vermeulen. “Jack heeft natuurlijk al enorm veel ervaring en was vorig jaar een van de frontrunners in de ADAC GT Masters, dus het was mooi om te zien dat we aan elkaar gewaagd waren. Het ene moment was hij sneller, het andere moment ik. En tijdens de andere testdagen was dat ook het geval. Het is natuurlijk nog even afwachten hoe het tijdens de raceweekenden zal zijn. Ik verwacht dat zijn ervaring dan een grotere rol zal spelen. Maar dit was in elk geval goed voor het zelfvertrouwen en ook voor het team is het positief om twee coureurs te hebben die elkaar pushen.”

Thierry Vermeulen in de Ferrari 296 van Emil Frey Racing. Foto: ADAC Motorsport

Twee raceprogramma's

Vermeulen laat weten dat er met het team gekeken wordt of er later in het seizoen nog een aantal extra testdagen kunnen worden georganiseerd. Al zal er dit jaar zeker geen gebrek aan baantijd zijn. Vermeulen neemt namelijk ook met Emil Frey Racing deel aan de GT World Challenge Europe Sprint, waarvan het seizoen komend weekend begint op Brands Hatch. Ook hierin wordt met de nieuwe Ferrari 296 gereden, al zal hij de auto bij deze gelegenheden wel met een andere coureur moeten delen.

“Als je competitief aan de DTM wil meedoen en ook nog aan de auto moet wennen, dan moet je er gewoon een tweede kampioenschap naast doen”, licht Vermeulen, die een rijdersduo zal vormen met de ervaren Spanjaard Albert Costa, de deelname aan de GT World Challenge Europe Sprint toe. “Dat is wel iets wat we vorig jaar geleerd hebben. Mijn teamgenoot Mattia Drudi zat dat jaar wel achttien - of misschien zelfs nog meer - weekenden in de auto en ik maar zes. Dat is een groot verschil. Ik ben dan ook heel blij dat ik met Emil Frey Racing naast de DTM nog een tweede kampioenschap kan doen.”

Het dubbelprogramma moet Vermeulen helpen om beter voor de dag te komen in de DTM, al is de GT World Challenge Europe Sprint op zichzelf natuurlijk ook een serieuze bezigheid. “Het veld is daar eigenlijk net zo competitief als in de DTM”, weet Vermeulen. Met veertig inschrijvingen is de grid in de Sprint Cup bovendien flink groter dan vorig jaar. “Daarnaast rijden we op lastige banen, zijn de weekenden korter en is er geen minimum tijd voor rijderwissels, zoals vorig jaar in de ‘ADAC’. Dus ik weet zeker dat we ook hierin een uitdagend jaar tegemoet gaan.”

Voortdurend contact met Jos

Vermeulen wordt sinds hij is begonnen met racen, bijgestaan door Jos Verstappen. In 2021, toen er een ambitieus plan werd gepresenteerd dat Vermeulen in drie jaar tijd naar de top moest brengen, werd daar officieel het woord coach aan gehangen. Verstappen noemde het begeleiden van Vermeulen destijds ‘een serieus project’. Sinds vorig jaar is de voormalig Formule 1-coureur echter ook zelf weer actief als coureur - in de rally. Volgens Vermeulen is er in de samenwerking tussen hem en Jos echter niets veranderd.

“Jos is inderdaad ook druk met zijn eigen programma”, zegt Vermeulen, die zijn coach afgelopen weekend zijn eerste overwinning in de rallysport zag boeken. “Maar we hebben nog steeds voortdurend contact met elkaar.” Vermeulen weet zich inmiddels aardig te redden als coureur, maar de input van Jos blijft natuurlijk van onschatbare waarde. “Er zijn altijd kleine zaken die ik met Jos kan bespreken. Het gaat dan om dingen als dat je op een bepaald punt op het circuit iets geprobeerd hebt op de kerbs, qua settings voor de tractiecontrole of het ABS, of iets wat ik op een bepaalde baan zou moeten proberen in de regen. Zulke dingen bespreek ik wel met hem, want je wil toch iets achter de hand houden waarmee je tijdens het raceweekend het verschil kan maken. Dat is zeker in een klasse als de DTM, waar je de enige in de auto bent, wel belangrijk.”

Vermeulen maakt sinds vorig jaar deel uit van de Verstappen.com Racing-familie. Ook Team Redline, de simraceformatie waarvoor Max in zijn vrije tijd veel actief is, en de rally-activiteiten van Jos behoren hiertoe. Als gevolg hiervan rijdt Vermeulen ook met Red Bull-sponsoring op de auto, aangezien de Oostenrijkse onderneming een belangrijke partner is in het project van de tweevoudig Formule 1-kampioen.

“Het is natuurlijk enorm gaaf om met de Red Bull-kleuren te rijden, en met een livery die overeenkomsten heeft met die van Team Redline en Jos zijn rallyauto. Het maakt het plaatje helemaal compleet”, meent Vermeulen, die dit jaar met een blauwe auto met rode accenten actief is. “Maar het is vooral de diepere mening achter Verstappen.com Racing die het in mijn ogen heel speciaal maakt. Max laat met dit initiatief zien hoeveel de autosport voor hem betekent en dat hij ook graag andere rijders de kans wil geven. Kijk bijvoorbeeld naar Team Redline, waar allemaal jonge gasten bij zitten. Ik denk echt dat dit het begin is van een team dat in de komende jaren nog verder zal groeien en hopelijk heel veel mooie dingen gaat laten zien. Voor mij persoonlijk is het natuurlijk heel mooi om op deze manier onderdeel te zijn van de passie van Max. Ik ben hem hier ook enorm dankbaar voor.”

24 uur van Le Mans samen met Max?

Het doel van Vermeulen was om de top in het GT-racen te halen. Dat is met een zitje in de DTM in zekere zin nu bereikt. Wat is de volgende stip aan de horizon? “Ik hoop allereerst dat we een paar jaar door kunnen gaan in de DTM. Ook met het team waarvoor ik nu rijd. Ik ben namelijk heel tevreden met hoe de samenwerking verloopt. Maar de 24 uur van Le Mans staat nog op mijn lijstje en ik zou ook nog wel een keer aan de 24 uur van de Nürburgring willen meedoen. Die evenementen hoop ik ergens in de komende jaren af te kunnen vinken. Daarnaast lijkt IMSA me ook heel gaaf. De sfeer in Amerika is natuurlijk heel anders dan hier en het lijkt me mooi om dat eens mee te maken. Zo staat er dus nog wel genoeg op het lijstje. Maar de focus ligt voor nu op de DTM.”

Max Verstappen heeft zelf al meerdere malen laten vallen dat hij na de Formule 1 graag endurance zou proberen en aan de 24 uur van Le Mans zou willen meedoen. Wellicht kunnen Vermeulen en Verstappen samen naar het Circuit de la Sarthe? “Om dat met een vriend te kunnen doen die je al heel lang kent en waarmee je al zoveel hebt meegemaakt in de autosport, zou natuurlijk heel speciaal zijn”, zegt Vermeulen gekscherend. “Natuurlijk ligt Max zijn focus nu op de Formule 1, maar wie weet zien we hem in de toekomst wel ergens in een Verstappen.com Racing-auto rijden.”

Thierry Vermeulen in actie met de Ferrari 296 van Emil Frey Racing. Foto: ADAC Motorsport