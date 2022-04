Vermeulen met steun van Verstappen in GT Masters: “Prachtige kans”

Hij zit nog in de taxi van het vliegveld naar huis als Motorsport.com belt voor een interview. Thierry Vermeulen heeft net een testsessie afgewerkt op de Red Bull Ring in Oostenrijk ter voorbereiding op zijn eerste seizoen in de ADAC GT Masters, dat volgende week van start gaat op het circuit van Oschersleben. Daarmee staat de zoon van Max Verstappen-manager Raymond Vermeulen voor een spannende, nieuwe uitdaging in zijn nog prille carrière.

Na in 2020 zijn eerste wedstrijden te hebben gereden in de Porsche Sprint Challenge Benelux volgde vorig jaar een seizoen in de Porsche Carrera Cup Benelux, waarna hij afgelopen winter meedeed aan de Porsche Sprint Challenge Middle East. Aanvankelijk was het plan om de Porsche-ladder nog verder te beklimmen, wat er concreet op neerkwam dat hij in 2022 aan de start van het Duitse kampioenschap zou komen en daarna in de Supercup in het voorprogramma van de Formule 1 zou gaan rijden. Maar in plaats daarvan is ervoor gekozen om dit jaar in de ADAC GT Masters te racen. “We zijn vorig jaar eigenlijk steeds meer naar de GT3-auto gaan kijken”, licht Vermeulen die beslissing toe. “Dat kwam mede doordat Max af en toe ook met een GT3 test. Ik heb samen een keer met hem meegereden in een GT3 en dat wakkerde mijn interesse aan om zelf met zo’n auto te gaan racen.”

“Het gaat allemaal weer net een stukje sneller en het is nog net wat meer een echte raceauto”, legt Vermeulen de GT3 naast de auto waarmee in de Porsche Carrera Cup Benelux gereden wordt. “Zo zijn de remsystemen iets anders en beschik je over tractiecontrole en ABS.” Een dag na de 24 uur van Dubai, waar Vermeulen aan meedeed, kreeg hij de kans om de Audi R8 LMS GT3 Evo II van Car Collection Motorsport aan de tand te voelen. “Daarna was voor mij duidelijk: dit moet het zijn voor dit jaar”, aldus Vermeulen met een lach. “Het gaat er uiteindelijk om dat je je thuisvoelt in een auto. Daarnaast denk ik dat dit een beter platform voor mij is om door te groeien. Als je kijkt in hoeveel kampioenschappen er over de hele wereld met de GT3-auto gereden wordt, dan zijn dat er best wel veel. En het worden er elk jaar meer. Ook beroemde endurance-races als Le Mans en Daytona stappen over naar de GT3 en in de DTM rijden ze eveneens met deze auto. Het is dus een platform waar je heel veel kanten mee op kan.”

Vermeulen heeft inmiddels zes dagen met de auto getest waarmee hij dit jaar gaat rijden. “Het is best wel een stap”, erkent Vermeulen. “Porsche staat natuurlijk bekend om de motor die helemaal achterin ligt en de Audi heeft een middenmotor, wat het anders maakt qua balans. Daarnaast heb je in de GT3 veel meer downforce. Het was best wel even wennen de eerste paar testdagen. Maar eigenlijk voelde ik me vanaf het begin best fijn in de Audi, ook qua balans en hoe de auto rijdt. En hoe meer je vervolgens met zo’n auto rijdt, hoe meer je je erin thuis gaat voelen.” Gedurende het jaar hoopt Vermeulen er nog meer kilometers mee te kunnen maken door mee te doen aan endurance-races en anders nog wat extra testdagen in te plannen. “Maar dat zien we tijdens het seizoen nog wel. Het wordt nu eerst belangrijk om het gevoel met deze auto maximaal op te bouwen en er ervaring mee op te doen in racecondities.”

Vermeulen zal een rijderspaar vormen met de 23-jarige Drudi, die sinds 2019 fabrieksrijder is bij Audi. “Om een pro-rijder naast me te hebben, zal me helpen om stappen te maken”, toont Vermeulen zich tevreden met zijn teamgenoot. “Ik zal vooral in het begin heel veel van hem kunnen leren. Bovendien heeft hij in het verleden ook met de cupauto van Porsche gereden en dus een vergelijkbare overstap gemaakt, wat op zich wel interessant is. Hij weet dus niet alleen heel goed hoe de Audi rijdt, maar heeft ook ervaring met het rijden in de Porsche.” En daarmee is hij de geknipte persoon om Vermeulen te helpen bij zijn transitie. “Het klikt daarnaast goed tussen ons. We kunnen goed samenwerken en ook met elkaar lachen. Ik denk dat we samen een goed team zullen vormen.”

Specifieke doelen voor zijn eerste jaar in de ADAC GT Masters heeft Vermeulen niet. “Het is een erg competitief GT-kampioenschap en dat maakt het lastig om specifieke doelen te formuleren. Het belangrijkste is altijd om naar je teamgenoot te kijken. In deze klasse nog meer dan waarin ik hiervoor reed, omdat je met een Balance of Performance te maken hebt, dus dat een merk misschien wat meer gewicht of minder vermogen heeft, om het speelveld zo gelijkwaardig mogelijk te maken. Het doel zal dus zijn om zo dicht mogelijk bij mijn teamgenoot te zitten en mezelf gedurende het seizoen steeds verder te verbeteren, zodat we er uiteindelijk heel dichtbij zitten, of er misschien zelfs wel voor.”

Thierry Vermeulen geeft de Audi R8 LMS Evo II de sporen op Motorland Aragon.

Advies van Max en Jos

Vermeulen racet dit jaar dus met het logo van Verstappen.com Racing op zijn auto en daarmee ook met Red Bull-sponsoring, aangezien het nieuwe project van de regerend Formule 1-kampioen volledig ondersteund wordt door het energiedrankenmerk. “De samenwerking met Verstappen.com Racing en Red Bull is enorm mooi. Daar heb ik in het verleden wel een paar keer van gedroomd. Om het nu daadwerkelijk op de auto te zien staan, daar ben ik Max, Jos en mijn vader, die daar alle drie een grote rol in hebben gespeeld, erg dankbaar voor”, zegt Vermeulen, wiens eigen website thierryvermeulen.com in navolging van het nieuws volledig vernieuwd is. “Dat Red Bull Verstappen.com Racing als geheel ondersteunt, is erg gaaf. Om dat er dit jaar bij te hebben, is super.” Vermeulen, die met startnummer 33 zal rijden, erkent dat er dit jaar meer druk is om te presteren, doordat er nog meer aandacht zal zijn voor zijn verrichtingen op het circuit. “Aan de ene kant wel, want er zal nu meer over mij gesproken worden. Aan de andere kant was er vorig jaar ook al sprake van druk”, merkt hij op. “Uiteindelijk wil ik dit jaar nog net zo graag dat perfecte rondje rijden als vorig jaar. Er zal in de auto uiteindelijk dus niet veel veranderen voor mij. Als rijder ga je altijd voor het beste wat je kunt behalen.”

Jos Verstappen was vorig jaar als coach nauw betrokken bij de carrière van Vermeulen. Ondanks dat de voormalig F1-coureur dit jaar zelf ook weer actief is in de autosport, zal Vermeulen nog steeds voor advies bij hem terecht kunnen. “We zullen nog steeds dagelijks contact hebben”, zegt de GT Masters-rookie, die op de eerste plaats enthousiast is dat Jos weer in competitieverband rijdt. “Ik denk dat het alleen maar mooi is voor de Nederlandse racewereld dat Jos weer terug is, en dit keer in de rally. Hij is er zelf helemaal gek van. Ik vind het heel mooi om te zien hoe hij er helemaal voor gaat en echt zijn ding heeft gevonden. Maar ik zal hem nog steeds elke dag kunnen bellen als ik vragen heb over de set-up heb of over andere dingen. Dat zal wel goed komen. Ik hoop dat ik dit jaar een paar keer bij een rally van hem kan kijken.”

Dat Vermeulen opgenomen is in Verstappen.com Racing betekent dat hij nu formeel ondersteund wordt door Max Verstappen, al zal ook dat contact niet wezenlijk anders zijn dan hoe het tot op heden is geweest. “Vorig jaar gingen we ook vaak simmen voor een race en vroeg ik hem ook altijd wel om advies. Dat zal niet veranderen. Het is nu wat meer bekend dat hij mij helpt, dat is misschien het enige verschil”, aldus Vermeulen. “Max is uiteindelijk gewoon een vriend van me, maar wel één die heel erg hard kan gaan in een auto, wat natuurlijk scheelt als je op zoekt bent naar advies over racen. We hebben afgelopen winter een keer samen getest. Ik in de Audi en hij ook in een GT3. Dat was wel lachen. Als je een vriendschap zo naar het circuit kan brengen, is dat enorm mooi. Hopelijk kunnen we dat dit jaar nog een paar keer doen, als zijn agenda het toelaat.”

Thierry Vermeulen en Max Verstappen samen in actie op Motorland Aragon.