Verstappen over coachen Vermeulen: “Een serieus project”

Vermeulen komt dit jaar met GP Elite aan de start van de Porsche Carrera Cup Benelux, na vorig jaar in zijn eerste seizoen in de autosport kampioen te zijn geworden in de Clubsport Division van de Porsche Sprint Challenge Benelux.

“Dit is gewoon heel leuk om te doen”, laat Jos Verstappen weten op Verstappen.com. “Ik ken Thierry al toen hij nog luiers droeg… Ik had het niet gedaan als het niet klikte of als ik het niet in hem zag zitten. Voor mij is het ook hartstikke leuk. We hebben samen iets om naartoe te werken. Daar ligt voor mij de uitdaging. Hoever kunnen we samen komen? Thierry heeft het echt in zich. In korte tijd heeft hij al grote stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet.”

Verstappen wordt natuurlijk alom geprezen voor de wijze waarop hij zoon Max heeft klaargestoomd voor een carrière in de Formule 1. “Kijk, zoals ik met Max heb gewerkt, dat doe ik niet meer”, zegt Verstappen. “Daar was ik zeven dagen per week mee bezig, dat was zo intens.” Niettemin zal de oud-coureur van onder andere Benetton, Arrows en Minardi zich actief met de zaken gaan bemoeien. “Thierry zit bij GP Elite in een goed team, waarbij het hele team op mijn ondersteuning en ervaring kan rekenen. Maar ik zet iedereen wel op scherp, we willen het beste van het beste.”

Vermeulen hoopt volgend jaar de stap naar het Duitse kampioenschap te maken en over twee jaar in de Porsche Mobil1 Supercup - en daarmee in het voorprogramma van de Formule 1- te racen. Verstappen is enthousiast: “Ik vind dit een interessant en ook serieus project, echt een leuke uitdaging om aan te gaan. De Formule 1 is niet het doel, maar er moet natuurlijk wel progressie zijn.”