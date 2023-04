Max Verstappen verduidelijkt opmerkingen over relatief vroeg stoppen in F1

Dit weekend zal er in Azerbeidzjan voor het eerst kennis worden gemaakt met een nieuw sprintformat in de Formule 1. Het betekent dat coureurs tweemaal moeten kwalificeren en dat de sprintrace wordt losgekoppeld van de grid op zondag. "Iedereen kent mijn mening er inmiddels wel over", begint Max Verstappen zijn mediarondje in Baku met een kleine glimlach. "Iedereen mag hier natuurlijk ook zijn of haar eigen mening over hebben. Wat ik goed vind voor de sport, vindt een ander juist niet goed. Ik kijk puur als racer naar deze dingen. Andere mensen, die de Formule 1 meer als een bedrijf zien, hebben een andere mening dan ik over wat goed en slecht is."

Als coureur vindt Verstappen de sprintraces afbreuk doen aan het hoofdgerecht op zondag. "De eerste ronde van een sprintrace is misschien nog spannend, met wat crashes en schade hier en daar. Maar later in de race krijg je al een goed beeld van de krachtsverhoudingen, wie het snelst is en ga zo maar door. Voor mij haalt dat glans van de hoofdrace op zondag en dat is juist het speciale evenement waar alles om moet draaien. Maar nogmaals: ik kijk er puur als coureur naar en heb een andere mening dan mensen die F1 als een business leiden." De wereldkampioen verwacht overigens ook niet dat het nieuwe format tot meer spektakel leidt. "Het weekend zal er wat chaotischer van worden. Zo'n extra kwalificatie brengt risico met zich mee. Maar als je naar de sprintrace kijkt, dan denk ik niet dat dit format veel gaat veranderen. De risico's die je wilt nemen, blijven toch hetzelfde omdat je de auto niet wilt beschadigen. Dat kan later in het seizoen ook gevolgen hebben op de doorontwikkeling. Daardoor verlies ik liever een WK-puntje, dan updates later in het jaar."

Richting 2028 stelt Verstappen zich opnieuw de vraag: is dit het nog waard?

Verstappen heeft in een eerder stadium laten weten dat hij 'niet al te lang' meer in de buurt blijft als de Formule 1 nog verder rommelt aan het format of de kalender verder volpropt. Maar wat schuilt er achter die woorden, hoe reëel is de kans dat Verstappen daadwerkelijk vroeg stopt met F1? "Nu moet ik voorzichtig zijn met wat ik zeg", lacht Verstappen na de vraag van Motorsport.com. "Ik heb altijd gezegd - zelfs als er niet meer sprintraces bij komen, maar als we de kalender wel steeds verder uitbreiden - dat je jezelf moet afvragen of dit alles het op termijn nog waard is. Ik houd van racen en ik houd van winnen. Het salaris is goed, dus in dat opzicht heb je natuurlijk een goed leven in de Formule 1. Maar je moet jezelf wel afvragen: is dit eigenlijk wel zo'n goed leven? Ik heb een contract tot en met 2028 en tot die tijd zal ik sowieso blijven, maar daarna ga ik me de vraag wel opnieuw stellen. Als het op een gegeven moment te veel wordt, dan is het misschien tijd voor verandering."

"Je moet jezelf daarbij ook altijd afvragen: ben ik nog echt gemotiveerd en houd ik nog steeds van wat ik doe? Op dit moment is dat zeker het geval, maar er komt een moment waarop je andere dingen wilt doen." Verstappen begrijpt dat zijn woorden hier en daar tot gefronste wenkbrauwen kunnen leiden bij F1-fans. "Voor mensen buiten deze sport kan dat gek overkomen. Die denken natuurlijk 'je zit in de Formule 1 en wint veel'. Als ik in hun positie zat, had ik waarschijnlijk hetzelfde gezegd. Maar als je er eenmaal in zit, dan is het leven niet altijd zoals mensen denken dat het is. Begrijp me niet verkeerd: het is geweldig en ik kan heel veel doen, maar er zitten wel beperkingen aan." Richting 2028 gaat Verstappen dus opnieuw bij zichzelf te rade. "Ik heb nog geen keuze gemaakt en heb natuurlijk ook geen haast. Het ligt er ook aan hoe competitief we dan nog zijn en ik hoop dat alle mensen in ons team nog lang blijven, omdat ik graag met hen samenwerk."

Verstappen op termijn met een eigen raceteam?

Als Verstappen richting 2028 op vijf à zes wereldtitels staat, vormen records niet per se een motivatie om te blijven. "Het gaat me niet om zeven of acht wereldtitels pakken. Als je de auto hebt om dat te doen, is dat natuurlijk prachtig. Maar ik ben nu ook al blij met wat ik bereikt heb." In plaats daarvan kijkt Verstappen vooral om zich heen, naar andere raceklassen. "Vooral endurance en dus Le Mans op termijn. Ik blijf het ook tegen mijn vader zeggen, al wordt hij natuurlijk ook ouder. Maar zelfs als het niet met mijn vader is, dan zullen we zien. Ik heb ook de passie en de ambitie om mijn eigen raceteam op te zetten. Dus naast zelf rijden, zijn er nog veel andere dingen die ik graag wil doen."