Max Verstappen en Team Redline derde in iRacing 24H Nürburgring

Max Verstappen en Team Redline kwamen uit in de GT3-categorie met de #71 BMW. Zij moesten op de Nürburgring-Nordschleife hun meerdere erkennen in het winnende #55 Mercedes AMG Williams Esports-team. Op de tweede plaats eindigde de #190 Mercedes AMG Urano. De top drie finishte na 24 uur binnen een ronde van elkaar, met Verstappen, Pinto en Steinbraten op 3.27 minuten van de winnaar. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 bedroeg slechts vijftien seconden. De nummer vier, eveneens een AMG Mercedes, werd op een ronde gereden.

De snelste ronde werd neergezet door Vasilios Beletsiotis in de winnende Mercedes. Hij legde een ronde op de historische renbaan af in 7.57 minuten. In totaal werden er 176 ronden afgelegd door de top drie.

De GT3-klasse was de topcategorie in de 24 uren van de Nürburgring, waar in vijf klassen werd gestreden. De volgende iRacing-race is de 6 uren van Watkins Glen.

