Bottas na tegenvallende race: "Wil het liefst ergens anders zijn"

Inmiddels heeft Bottas in de rangschikking zes punten minder dan Verstappen en zelfs 43 punten minder dan Hamilton. Vorig jaar waren dat er na de zesde ronde van het kampioenschap nog maar zeventien.

Voor Bottas ging het in Spanje al direct bij de start mis. De Fin was als tweede gestart, maar verloor meteen na het doven van de lichten twee plaatsen aan Verstappen en Lance Stroll. Het duurde even voor hij de Canadees weer voorbij kon en toen waren Hamilton en Verstappen op P1 en P2 al lang en breed vertrokken. “Mijn start was niet goed genoeg, mijn reactietijd had wat beter gekund dus het was gewoonweg niet de perfecte start die ik nodig had. En vervolgens op de baan; als de coureurs achter je een ‘tow’ krijgen en jijzelf niet dan betaal je de prijs, dat is het. Ik ben natuurlijk teleurgesteld, het is verre van ideaal”, analyseerde Bottas na afloop.

De teleurgestelde Fin weigerde naar de stand in het klassement te kijken. “Ik heb geen idee wat het verschil in punten is, maar het is veel te veel. Opnieuw zie ik het kampioenschap door mijn vingers glippen. We zullen de komende dagen gebruiken om alles eens te analyseren en te zien wat er mis ging. En daarna gaan we weer verder. Op het moment is het natuurlijk erg teleurstellend, maar ik kom wel weer terug. In Spa zal ik er weer staan en alles geven wat ik in me heb, maar nu wil ik het liefst ergens anders zijn dan hier.”

Bottas ging net als voorgaande seizoenen met een hoop ambitie het seizoen in, maar net als in die voorgaande seizoenen is Hamilton er een meester in gebleken die ambities snel om zeep te helpen. De 30-jarige Fin vond het moeilijk aan te geven waar het elk seizoen misgaat. “Dat kan ik je op dit moment niet zeggen. Ik had een goede start in de openingsrace en het tempo is het hele seizoen wel goed. Elke race kon ik het tempo vinden. Ook in de kwalificatie zitten Lewis en ik dicht bij elkaar, soms verslaat hij mij en soms versla ik hem. Het zit ‘m in de details. De precieze reden weet ik dus niet, maar ik had een paar kloteraces in Silverstone met wat pech.”

Na drie raceweekends op rij, snakt Bottas naar een korte pauze. “Afgezien van de eerste race is het eigenlijk gewoon niet goed. Er is geen weekend geweest waarin alles soepel en zonder problemen ging. Dat is ronduit teleurstellend. Het is fijn om even een break te hebben. Hopelijk hebben we nog een lang seizoen te gaan, misschien zelfs nog tien races of zo.”

Gevraagd of het moordende tempo waarin de races elkaar opvolgen hem parten speelt, is Bottas duidelijk. “Het is oké. Weet je, we hebben allemaal lange tijd niets met F1 te maken gehad, dus we waren er klaar voor om weer aan de slag te gaan. Soms zou je wat meer tijd willen doorbrengen met de mensen met wie dat nu niet kan, maar dat neem je op de koop toe omdat het enige doel die wereldtitel is. Daar doe ik alles voor.”

Met medewerking van Adam Cooper