Dit schreven internationale media over Verstappen in Spanje

Gazzetta: Ook Verstappen kan Hamilton niet stuiten, pijnlijk weekend Ferrari

We beginnen zoals de traditie dat inmiddels voorschrijft in Italië. Met de woorden 'Ferrari, che pena' geeft de roze sportkrant om te beginnen aan dat Ferrari andermaal een pover weekend achter de rug heeft. Dat Sebastian Vettel veel karakter toonde op weg naar P7 en 'driver of the day' werd, kan daar volgens de journalist van dienst maar weinig aan veranderen. "Misverstanden, aarzelingen en spanningen", met die woorden duidt de Gazzetta onder meer op de onvrede van Vettel over de boordradio. "De rode brigade had het weer moeilijk, met Seb die werd gelapt en Charles zelfs k.o. door een elektronisch probleem."

Voor Verstappen viel er vooraan weinig te beginnen, zo concludeert men in Italië ook. "Lewis Hamilton is niet te stuiten, Mercedes gewoon perfect: als die combinatie klopt, is er geen houden meer aan. Ook de Grand Prix van Spanje werd gedomineerd door de Engelsman, die met zijn 88ste overwinning steeds dichter bij de 91 van Michael Schumacher komt." Verstappen maximaliseerde daarachter zoals dat zo mooi heet. "Qua bandenmanagement heeft Hamilton de steeds indrukwekkende Verstappen ditmaal beantwoord. Verstappen is met zijn Red Bull wel als enige in staat om de zwartgemaakte Zilverpijlen het leven zuur te maken. Maar na het succes van de Nederlander op Silverstone had Mercedes deze zondag geen nieuwe problemen met het bandenmanagement."

Bild: 'Platz-7-Sieg' geeft Vettel hoop, Hamilton neemt Schumi-records onder vuur

In Duitsland spreekt Bild van een 'Platz-7-Sieg' voor Vettel. Dit zegt veel over de huidige staat van Ferrari als ook over de worsteling van Vettel: een zevende plek wordt anno 2020 als overwinning gezien. "Geen bokaal of champagne, maar wel veel nieuwe hoop." Wat onvrede over de boordradio wordt daarbij op de koop toegenomen. "Het team heeft Vettel lang in het ongewisse gelaten over de strategie, waardoor hij aangaf 'dat hadden jullie me eerder moeten vertellen'. Het probleem: stoppen kon op dat moment al bijna niet meer. Stroll en Sainz reden daarna nog wel moeiteloos aan Vettel voorbij, maar de Heppenheimer nam verder alle risico, reed 37 ronden op versleten softs en vocht zich knap naar de finish. De fans waardeerden het: Vettel is met 29 procent van de stemmen uitgeroepen tot 'driver of the day'."

Deze opleving van Vettel is volgens Bild ook meteen de voornaamste verhaallijn van het weekend. Des te meer omdat de Spaanse GP volgens de journalist van dienst verder niet veel soeps was. "Vooraan totaal geen verrassingen: Hamilton won voor Verstappen en Bottas", zo luidt de kortst mogelijke samenvatting. "Na 22 ronden kwam Verstappen als eerste van de koplopers naar binnen, daarvoor had hij zich over de boordradio trouwens al heftig beklaagd over zijn banden." Het maakte dat Verstappen aan het eind van de rit genoegen moest nemen met P2, achter de ongenaakbare Mercedes-kopman die het recordaantal podia van Schumacher overtrof. Ook Bild ziet dat er andere Schumi-records in het geding komen: "Hamilton pakte zondag zijn 88ste zege, hij heeft er nog maar drie nodig voor het record van Michael Schumacher..."

Sky Sports: Lovenswaardig optreden Verstappen in 'Hamilton masterclass'

In Groot-Brittannië vanzelfsprekend eveneens veel aandacht voor de recordverslindende Hamilton. "Een week na de onverwachte eerste nederlaag van het seizoen was Mercedes opnieuw bang voor de tegenstand van Red Bull in de hitte van Barcelona. Maar pole-sitter Hamilton controleerde ditmaal van start tot finish, ondanks alle lovenswaardige inspanningen van Max Verstappen." Oud-rivaal Nico Rosberg spreekt van een 'Hamilton masterclass', al is er bij Sky Sports dus ook veel lof voor Verstappen, die de Mercedessen kon splitten.

"Verstappen, die geregeld voor wat reuring zorgde over de boordradio, kan voldoening halen uit het feit dat hij één Mercedes heeft verslagen, zeker gezien het verschil in snelheid. Bottas moest op zijn beurt een slechte start bekopen met een vierde plek bij het uitkomen van de eerste bocht. Verstappen blijft mede daardoor de voornaamste uitdager van Hamilton, al is het gat wel opgelopen tot 37 WK-punten." Daarnaast viel volgens de Britse collega's vooral de enorme overmacht van de top-drie op. "Hamilton, Verstappen en Bottas waren de enige coureurs die niet met een ronde achterstand aan de meet kwamen tijdens een race met overwegend tweestoppers, al zagen we nog wel een fascinerend gevecht in het middenveld."

L'Equipe: Verstappen blijft over als enige kwelgeest van Mercedes

We sluiten traditioneel af met de rapportcijfers van L'Equipe. Het mag geen verrassing heten dat Hamilton het hoogste cijfer krijgt na de krachtmeting in Catalonië. "De race van Hamilton was weer een 'walk in the park' waarbij de Brit de eerste positie geen moment uit handen heeft gegeven." Zijn naaste belager uit Nederland ontvangt een 7 van de Franse sportkrant. "Als Mercedes dit seizoen een keer geen één-tweetje binnenhaalt, dan is dat meestal aan Verstappen te danken. Met een overwinning en drie tweede plaatsen heeft hij de suprematie van Toto Wolff en de zijnen al meermaals kunnen doorbreken. Afgelopen zondag heeft hij het wederom bewezen."

Waar Hamilton een 9.5 in ontvangst mag nemen en Verstappen zoals aangegeven een 7, nestelt Vettel zich keurig tussen beide podiumklanten met een 8. Vooral de vechtlust en de mentale veerkracht van de Duitser worden door L'Equipe gewaardeerd. "Hij mag dan 'slechts' als zevende zijn geëindigd, maar gezien alle problemen aan het begin van dit seizoen staat dat bijna gelijk aan een overwinning voor de Duitser", blijkt men het in Frankrijk eens te zijn met Bild. "De zes in Spanje behaalde punten maken hem bovendien de tweede coureur uit de geschiedenis die meer dan 3.000 punten in de Formule 1 heeft verzameld, achter... juist Lewis Hamilton."