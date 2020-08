Hamilton verbreekt podiumrecord Schumacher: “Nederig en vereerd”

Het recordaantal podiumplaatsen was sinds 2002 in handen van Michael Schumacher, die gedurende zijn tijd in de koningsklasse in totaal 155 keer in de top-drie eindigde. Dat aantal evenaarde Hamilton in de tweede race op Silverstone door daar tweede te worden en door zondag eerste te worden in de Grand Prix van Spanje is dit record nu van hem.

Toen hem gevraagd werd wat het voor hem betekent om Schumacher voorbij te zijn als het gaat om het aantal podiumplaatsen, moest Hamilton even zoeken naar zijn woorden. “Ik weet nooit echt wat ik moet zeggen op dit soort dingen”, stamelde de Mercedes-coureur, die ook hard op weg is naar Schumachers recordaantal overwinningen. De Duitser schreef 91 Grands Prix op zijn naam, terwijl Hamilton zondag op de baan bij Barcelona voor de 88ste keer zegevierde. “Het is zo vreemd”, ging hij verder. “Iedereen van ons hier is opgegroeid met Michael op tv en met de hoop hier op een dag ook te komen. Wat er nu allemaal gebeurt, gaat veel verder dan waar ik als kind van droomde.”

“Ik ben ongelooflijk dankbaar voor de kans die ik elke dag krijg”, vervolgde de 35-jarige Brit. “Michael was natuurlijk een fantastische atleet en rijder, dus ik voel me altijd enorm nederig en vereerd wanneer ik in hetzelfde rijtje wordt genoemd als hij, Ayrton [Senna] en [Juan Manuel] Fangio. Ik vind dat erg cool. Ik hoop dat de familie Hamilton ook trots is.”

Hamilton kan dit jaar ook op gelijke hoogte komen met Schumacher wat betreft het aantal wereldtitels. De zesvoudig kampioen geniet na zijn zege in Spanje een voorsprong van 37 punten op zijn naaste belager Max Verstappen. Valtteri Bottas, die zondag na een povere start als derde finishte, staat derde in het klassement, op 43 punten van zijn Mercedes-collega.